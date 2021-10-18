"Наше агентство в прошлом году смогло привлечь только трёх инвесторов, — говорит он. — За девять месяцев этого года — уже 10 [десять]. Это серьёзный прогресс".

3+10=13. Прогресс просто очевиден!

Вот и газета Администрации президента "Беларусь сегодня" цитирует оптимистичные слова Красовского под заголовком: "Пять причин в нашу пользу: почему инвесторы выбирают Беларусь", пише т Еврорадио. Не теряет оптимизма и руководитель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Он рассказал, что видит "интерес к Беларуси у огромного числа инвесторов по всему миру" (БЕЛТА вынесла эти слова в заголовок) и уточнил: "Это Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и страны Латинской Америки".



