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В 2020-м в Беларусь привлекли 3 инвесторов, в 2021-м — 10: "серьёзный прогресс"

Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский рассказал sb.by о результатах деятельности.

 "Наше агентство в прошлом году смогло привлечь только трёх инвесторов, — говорит он. — За девять месяцев этого года — уже 10 [десять]. Это серьёзный прогресс".
3+10=13. Прогресс просто очевиден! 
Вот и газета Администрации президента "Беларусь сегодня" цитирует оптимистичные слова Красовского под заголовком: "Пять причин в нашу пользу: почему инвесторы выбирают Беларусь", пишет Еврорадио. Не теряет оптимизма и руководитель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Он рассказал, что видит "интерес к Беларуси у огромного числа инвесторов по всему миру" (БЕЛТА вынесла эти слова в заголовок) и уточнил: "Это Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и страны Латинской Америки".
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