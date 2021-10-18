+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гендиректор БМЗ: мы не попали под санкции благодаря определенной работе наших клиентов

Белорусский металлургический завод не попал под санкции благодаря «определенной работе» клиентов предприятия в этом направлении. Такую мысль в программе «Неделя» на телеканале СТВ высказал гендиректор БМЗ Дмитрий Корчик.



 
Он отметил, что в тяжелый период прошлого года заводу оказывалась серьезная поддержка и со стороны правительства. Как и для других предприятий, БМЗ выделялись «ковидные» деньги для стабилизации финансового состояния и это помогло.

По его словам, 2020 год был очень сложным из-за локдаунов и остановки производств основных потребителей, что серьезно сказалось и на финансовых потоках, и на заказах.

«Пришлось, безусловно, каким-то образом регулировать и рабочий график. И благодаря, наверное, всему коллективу Белорусского металлургического завода, их профессионализму, пониманию сложной этой ситуации, мы выдержали этот год», — отметил глава предприятия.

«В отношении санкций, 2021 год был нестабилен именно в части дефицита металлопродукции. Связано тоже с пандемией, работой китайских металлургов, резким ростом цен – связано с этим именно на рынке металлопродукции. Ну и, наверное, благодаря определенной работе наших клиентов в этом направлении, БМЗ не попал под санкции», — сказал он.
Reform.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]