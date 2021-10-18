







Он отметил, что в тяжелый период прошлого года заводу оказывалась серьезная поддержка и со стороны правительства. Как и для других предприятий, БМЗ выделялись «ковидные» деньги для стабилизации финансового состояния и это помогло.





По его словам, 2020 год был очень сложным из-за локдаунов и остановки производств основных потребителей, что серьезно сказалось и на финансовых потоках, и на заказах.





«Пришлось, безусловно, каким-то образом регулировать и рабочий график. И благодаря, наверное, всему коллективу Белорусского металлургического завода, их профессионализму, пониманию сложной этой ситуации, мы выдержали этот год», — отметил глава предприятия.





«В отношении санкций, 2021 год был нестабилен именно в части дефицита металлопродукции. Связано тоже с пандемией, работой китайских металлургов, резким ростом цен – связано с этим именно на рынке металлопродукции. Ну и, наверное, благодаря определенной работе наших клиентов в этом направлении, БМЗ не попал под санкции», — сказал он.