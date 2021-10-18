Вадим Иосуб специально для Myfin.bу. Н Почему это происходило и каких курсов основных валют ждать белорусам на этой неделе? Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» рассказал специально для Myfin.bу. Н





– Если говорить об основных тенденциях на внешних валютных рынках, то стоит отметить снижение доллара и укрепление российского рубля. Пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1550 до 1,16 ровно, или на 0,5%.

К российскому рублю подешевели и доллар, и евро. Доллар снизился с 72 ровно до 71,3 российского рубля, или на 1%. Евро подешевел с 83,1 до 82,7 российского рубля, или на 0,6%.





Укреплению российского рубля способствует рост нефтяных котировок. Марка Brent приближается к отметке 84 доллара за баррель. Последний раз на этих уровнях она была три года назад. В результате доллар опустился к российскому рублю к уровням июля прошлого года.

Но сильнее российского рубля рос только белорусский рубль , потому что он немного укрепился даже к российскому. За неделю доллар снизился на 1,06%, евро – на 0,6%, а российский рубль хоть и незначительно, но все-таки снизился – на 0,04%.





В результате валютная корзина подешевела за неделю на 0,46%. Белорусский рубль укрепляется к валютной корзине вторую неделю подряд, хотя это укрепление по сравнению с предыдущей неделей чуть замедлилось. При этом доллар, евро и валютная корзина в очередной раз обновили минимумы с начала года.





Очевидно, что на рынке остается преобладание предложения валюты. И, по всей видимости, и население, и предприятия работают в одну сторону – продают валюту на чистой основе.

На начавшейся неделе, учитывая возможный рост нефтяных котировок, можно ожидать продолжения снижения курсов доллара и евро, при том, что российский рубль останется стабильно вблизи текущих уровней.





В этом случае доллар может подешеветь до 2,43 белорусского рубля,





евро может снизиться до 2,83 белорусского рубля,





а российский рубль останется вблизи отметки 3,44 белорусского рубля за 100 российских.







