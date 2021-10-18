«Такой скидки на российский газ нет даже у Беларуси» - о цене на российский газ для Китая
На фоне ценового ралли газовых цен в Европе Китай продолжает получать российский газ по бросовым ценам, выяснило издание «Ведомости».
Отчет JP Morgan содержит данные о том, что газ, транспортируемый по «Силе Сибири», в III квартале стоил всего 0,9 юаня за кубометр. В пересчете это примерно $140 за тысячу кубометров.
Таким образом, российский газ для Китая был дешевле в 4,2 раза, чем СПГ, и на 30% дешевле, чем сырье других трубопроводных поставщиков.
Предложение «Газпрома» для КНР сегодня — это $4,2 за млн БТЕ, а в феврале и марте стоимость составляла всего $3 (менее $120 за тыс. кубов).
«Такой скидки на российский газ нет даже у Беларуси», — комментирует главный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов.
По данным ФТС, в январе — марте Беларусь приобретала российский природный газ на 6% дороже, чем Китай, а Армения — на 27%. Скидка к поставкам в Европу составляла 23% в начале года, 38% летом и 42% по итогам августа.
В 2021 году доставка газа в Китай увеличилась втрое, до 4,6 млрд кубов за январь — июнь.
Тем временем Владимир Путин поручил строить вторую трубу в Китай — «Силу Сибири — 2», которая пройдет через Монголию и соединит с китайским рынком месторождения Иркутской области, Красноярского края и Ямала.
08:47 18/10/2021
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