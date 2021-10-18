Депутат Сейма Миндаугас Линге написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить возможное нарушение законодательства.





Согласно документу, с 21 июня БелАЗ находится под санкциями Евросоюза. В начале августа компания «Белшип» выиграла конкурс на транспортировку в Чили 10 карьерных самосвалов производства жодинского завода. Интересно, что с сентября 2019 года владельцем «Белшипа» является литовский гражданин Алексеюс Линевас, который долгое время работал заместителем директора Вильнюсской тюрьмы и ушел со службы на пенсию в июле 2018 года после скандала.





Журналисты-расследователи из Литвы и Беларуси выяснили, что с декабря 2018 года Линевас контролировал «Белшип» через кипрскую Nativus Limited, которая до этого принадлежала офшорам с Маршалловых и Сейшельских островов. Их владельцы неизвестны.





На сайте «Белшипа» говорится, что компания уже давно специализируется на транспортно-экспедиционном обслуживании внешнеторговых грузов машиностроительного комплекса Беларуси.





«Сотрудники нашего предприятия имеют более чем 17-летний опыт перевозок карьерной техники БелАЗ, а также срочной поставки комплектующих, в том числе двигателей Cummins и MTU, непосредственно «с колес» для обеспечения бесперебойной работы конвейера завода», следует из презентации компании.





Активы Nativus на конец 2018 года составляли более 270 тыс. долларов. Однако Линевас накануне ухода из пенитенциарной системы вместе с женой задекларировал 100 тыс. евро, пишет siena.lt. Чем помим перевозок сейчас занимается литовский бизнесмен – неизвестно. Сам он отказался от комментариев.





Директор «Белшипа» Вадим Макаров не отрицал, что компания собиралась поставлять самосвалы через Клайпеду, но отказался говорить, как они планировали это сделать в условиях санкций, сославшись на конфиденциальность сделки. Представитель БелАЗа сказал, что варианты доставки могут быть самые разные. Главное требование белорусской стороны, чтобы груз был доставлен до конечного потребителя.





Неизвестно каким образом в итоге осуществлялась транспортировка карьерных самосвалов. Однако даже если «Белшип» направил «БелАЗы» в Чили в обход Евросоюза, вопрос о санкциях останется актуальным.





«Гражданин Литвы, являющийся единственным акционером компании и получающий выгоду от сделки с объектом санкций, сам может рассматриваться как нарушитель санкций ЕС», - говорится в комментарии литовского МИД. Согласно литовским законам, минимальное наказание - штраф, максимальное - до пяти лет лишения свободы.





После выхода журналистского расследования депутат Сейма Миндаугас Линге сообщил, что написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить возможные нарушения санкций.





«Раскрытая в ходе расследования информация позволяет обоснованно задаться вопросом, не были ли нарушены санкции ЕС, что подразумевает ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом», - прокомментировал Линге.





Стоит сказать, что в начале сентября литовская таможня заблокировала транзит четырех самосвалов «БелАЗ», которые в разобранном виде были помещены в 18 контейнеров, через Клайпедский порт в Чили. Однако после разбирательств власти Литвы все же разрешили перевозить «БелАЗы» через Клайпеду, поскольку 80% стоимости товара было оплачено до введения санкций против жодинского госгиганта.



