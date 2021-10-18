“Диалог о будущем”, который организовали BISS и Belarus in Focus, стал новым форматом, где аналитики и практики говорят не о текущих проблемах, но фокусируются на более долгосрочной перспективе. Это важно, чтобы возвращать общественную дискуссию в поле обсуждения будущего, наполнять смыслами концепт “Новая Беларусь”. Обсуждая предстоящие реформы, эксперты обозначили главные направления изменений для построения сильной экономики Беларуси, пишет thinktanks.by





Человеческий капитал в цифровом обществе





“Цель новой экономики – не повышение ВВП, а возможности развития для каждого человека”, – отмечает Татьяна Маринич, сооснователь IMAGURU, стартап-хаба, а с 2021 года также хаба солидарности. Она выступает за того, чтобы точкой роста и визитной карточкой новой Беларуси стали экономика знаний, поддержка талантов – развитие человеческого капитала. Государство должно инвестировать в первую очередь в его развитие, в том числе финансируя медицину и образование. Беларуси предстоит развивать программы сотрудничества с ведущими вузами в сфере бизнес-образования, а для переквалификации высвободившейся рабочей силы – развивать инфраструктуру дополнительного образования, от онлайн-проектов до курсов при университетах. IMAGURU уже запускает пилотную программу по предпринимательству с ЕГУ.





Чтобы людям было удобно пользоваться государственными сервисами, а с помощью электронной демократии – оперативно влиять на решения, нужно строить инфраструктуру цифрового общества. Это означает избавление от бумажного документооборота в пользу интегрированных баз данных, повышение доступности всех государственных услуг для людей в любом месте, включая регионы. Наконец, это повышает подотчетность государственной системы людям, им легче следить за происходящим (например, как тратятся местные бюджеты) и влиять на принимаемые решения. Тогда государство оказывается платформой оказания услуг, а не контролером и цензором.





От приватизации до соцподдержки





Приватизация для многих синоним реформ вообще, часто с негативной коннотацией. Но опыт российских реформ 1990-х научил, что в этом важно не делать резких необдуманных шагов. Поэтому Алесь Алехнович, вице-президент CASE Belarus, предлагает провести открытые конкурсы, чтобы для сотни крупных государственных предприятий нанять высококвалифицированных и высокооплачиваемых менеджеров, которые были бы ответственны за их реструктуризацию. Другое дело – абсурдные ситуации, когда государство зачем-то владеет и управляет парикмахерскими, столовыми или производством обуви: тут действительно не обойтись без приватизации, открытой и прозрачной.





Но приватизация – далеко не единственное направление оптимизации госсектора. Неэффективное присутствие государства в самых разных сферах жизни является самой главной проблемой экономики, говорит Катерина Борнукова, академический директор центра экономических исследований BEROC (Киев). Такое неэффективное присутствие государства вредит развитию образования, здравоохранения, сектора исследований и разработок. Если государство хотя бы не будет там мешать, то это уже будет плюсом для экономики.





Впрочем, иногда просто не мешать – слишком мало. Государственная социальная поддержка хоть и декларируется сегодня приоритетом, но на практике почти не работает. Эксперты считают, что очень важно помочь уязвимым группам, а также тем, кто в процессе перестройки экономики может потерять старую работу. Это должны быть как программы переобучения специалистов, так и целевые субсидии – например, на жилищно-коммунальные услуги для конкретных семей.



Меньше налогов – больше кислорода





Наконец, эксперты считают необходимым облегчение налогов и их администрирования. В конечном счете, если платить налоги будет необременительно, то бизнес будет расти, и в конечном счете заплатит больше, чем если бы его сразу задушили непомерными сборами, которые к тому же не так и просто заплатить. Еще одна важная мера – убрать излишнее административное давление на бизнес, ввести мораторий на всякого рода проверки, упростить регуляторные процедуры.





Пример ПВТ показывает, что в таких условиях появляются отличные возможности для появления новых бизнесов и роста уже существующих. В то же время, структуры, подобные ПВТ, не должны выполнять контролирующих функций, а напротив – поддерживать бизнес. Такие хабы должны появляться по всей стране, предлагая предпринимателям помощь как с финансами, так и с обучением и обменом опытом.