Рост показателей нищеты наблюдается впервые за двадцать лет и связан он прежде всего с пандемией, борьба с которой самым негативным образом отразилась на экономиках стран мира. В прошлом году дополнительно 120 млн человек оказались за чертой бедности, напомнил генсек ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечают 17 октября.





По словам генсека, необходимо вести борьбу на два фронта, сражаясь с нищетой и неравенством, и прежде всего - с несправедливым распределением вакцин, которое приводит к дальнейшему распространению вируса и продлевает экономический спад, пишет Интерфакс-Запад.







