Поправки в налоговое законодательство, по которым госорганы, представительства, индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты обязаны представлять сведения о доходах физических лиц, уже подготовлены. И если их примут, пишет intex-press.by, расширенная база доходов заработает с 2023 года.





— Белорусским властям мало той информации, которую они собирают в отношении каждого белоруса, мало тех камер слежения, прослушки разговоров, просмотра телеграм-каналов и того, что белорусы делают в интернете, — комментирует эту инициативу экономист Ярослав Романчук. — Белорусские власти, чтобы полностью превратиться в Большого брата, захотели контролировать каждую копейку белоруса. Уже практически каждый чих, каждый шаг, каждый вздох и каждая копейка белорусского гражданина должна контролироваться.

Запуск расширенной базы доходов населения позиционируется как инструмент для создания равных и прозрачных условий для всех налогоплательщиков. Однако, по мнению Ярослава Романчука, вряд ли тотальный контроль со стороны государства будет способствовать выходу бизнеса из тени и привлечению новых инвесторов.





— Как вы думаете, будет ли формальное введение базы основанием для того, чтобы 40% экономики вышло из тени, и люди начали добровольно платить налоги? — задается он вопросом. — Как только государство ужесточает фискальную, налоговую, контрольную нагрузку на граждан, граждане, которые считают государство несправедливым, которые считают, что государство залазит к ним в карман, начинают действовать по-своему. Они уходят в кэш, правдами-неправдами переводят деньги за рубеж, открывают фирмы и счета за рубежом. А когда давление будет слишком серьезное, они просто уезжают со своими деньгами, сбережениями, знаниями, инвестиционным потенциалом за рубеж. И любые формы усиления давления на граждан приведут к ускорению данного оттока.





То, что происходит в Беларуси, по мнению экономиста, все больше напоминает сюжет известного романа Оруэлла, «когда Большой брат контролирует все, что делают граждане, вплоть до того, что они делают в своих спальнях. Ну, до спален еще дело не дошло, а до доходов действительно».





А при таком раскладе простым белорусам придется несладко.





— В условиях, когда в 2022 году будут существенно снижены возможности белорусской власти, Большой брат будет разворачиваться в сторону жесткого фискализма. Когда белорусский Левиафан будет беднеть и слабеть, понятное дело, он будет пытаться компенсировать это за наш в вами счет, – резюмирует Романчук.