







Налоговые органы Минска приступили к выявлению притворных убытков в реальном секторе. Интерес проверяющих вызывают те бизнесы, пишет Оfficelife.media, которые искусственно раздувают затраты или наоборот — занижают выручку.





При этом налоговики обращают внимание на детали: на то, что руководители и учредители таких субъектов разъезжают на элитных авто, летают на курорты в якобы командировки.





«Некоторые, недальновидные бизнесмены, в целях минимизации налоговых обязательств создают группу компаний, а затраты этой группы „сливаются“ в одну, назначенную „быть убыточной“, компанию», — делятся наблюдениями налоговики.

По алгоритму, который направлен в налоговые инспекции столицы, до начала декабря будет проведен многофакторный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности убыточных субъектов.





В фокусе проверяющих будут такие моменты: устойчивая убыточность; структура затрат (выявление непрофильных расходов); дисбаланс фонда оплаты труда (аномально низкая/высокая зарплата работников); дисбаланс структуры и объема выручки.





После проведения анализа предприятия, убыточность которых будет признана объективно подозрительной, подпадут под внеплановые оперативные проверки.





Тем субъектам, которые на самом деле попали в сложное экономическое положение опасаться нечего, уточняет Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску