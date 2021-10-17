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Налоговые органы Минска ищут притворные убытки у бизнеса

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.



Налоговые органы Минска приступили к выявлению притворных убытков в реальном секторе. Интерес проверяющих вызывают те бизнесы, пишет Оfficelife.media, которые искусственно раздувают затраты или наоборот — занижают выручку.

При этом налоговики обращают внимание на детали: на то, что руководители и учредители таких субъектов разъезжают на элитных авто, летают на курорты в якобы командировки. 

«Некоторые, недальновидные бизнесмены, в целях минимизации налоговых обязательств создают группу компаний, а затраты этой группы „сливаются“ в одну, назначенную „быть убыточной“, компанию», — делятся наблюдениями налоговики.
По алгоритму, который направлен в налоговые инспекции столицы, до начала декабря будет проведен многофакторный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности убыточных субъектов.

В фокусе проверяющих будут такие моменты: устойчивая убыточность; структура затрат (выявление непрофильных расходов); дисбаланс фонда оплаты труда (аномально низкая/высокая зарплата работников); дисбаланс структуры и объема выручки.

После проведения анализа предприятия, убыточность которых будет признана объективно подозрительной, подпадут под внеплановые оперативные проверки.

Тем субъектам, которые на самом деле попали в сложное экономическое положение опасаться нечего, уточняет Управление оперативных мероприятий инспекции МНС по Минску
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