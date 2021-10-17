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С понедельника цена одной поездки в маршрутном такси Бреста составит 1.30 копеек. Это на 10 копеек дороже, чем сегодня.





Что касается повышения стоимости проезда в общественном транспорте в Беларуси, то такой прогноз был озвучен Министерством антимонопольного регулирования и торговли еще весной этого года. По прогнозам специалистов министерства, в 4 квартале 2021 года в стране должен подорожать проезд — на 6,8% или на 5 копеек за билет (напомним, сейчас проезд в общественном наземном транспорте в Минске стоит 75 копеек, в метро – 80 копеек). Последний раз цены на проезд поднимались в декабре прошлого года – тоже 5 копеек.











