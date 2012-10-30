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Сделано это было в виде письма от 12.10.2021 № 23-13/49 "О корпоративном управлении в банках"





Начнем с того что не устроило Нацбанк: " ... Национальным банком проанализирован порядок и практика формирования банками органов управления, систем вознаграждений и компенсаций. По результатам анализа отмечаем, пишет Infobank.by, что банками не в полной мере обеспечивается соблюдение требований законодательства в указанной области.





В соответствии с пунктом 5 Инструкции об организации корпоративного управления банком, открытым акционерным обществом ”Банк развития Республики Беларусь“, небанковской кредитно-финансовой организацией“, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.10.2012 № 557 (далее – Инструкция № 557), надлежащим образом организованное и реализуемое корпоративное управление банком должно обеспечивать адекватность порядка образования и полномочий органов управления банка его размеру, структуре, экономической значимости, объему и сложности осуществляемых операций, а также риск-профилю.





В соответствии с нормами Банковского кодекса и Инструкции № 557 в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, отнесенных к числу системно значимых в соответствии с требованиями Национального банка, открытом акционерном обществе ”Банк развития Республики Беларусь“ (далее – банки) должно быть избрано как минимум 3 независимых директора, которые возглавляют аудиторский комитет, комитет по рискам и комитет по вознаграждениям, а в иных в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях – как минимум 2 независимых директора (за исключением комитета по вознаграждениям).





Одновременно, обращаем внимание на необходимость соблюдения статьи 84 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. ”О хозяйственных обществах“, согласно которой в акционерном обществе с числом акционеров более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) не может быть менее семи членов, а в акционерном обществе с числом акционеров более десяти тысяч – менее девяти членов..."





Далее регулятор дает рекомендации как строить систему мотивации и к чему привязывать вознаграждение: "...С учетом вышеизложенного, банкам следует:





- при формировании советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных исполнительных органов банков, и определении их численности, учитывать масштаб и характер деятельности банка, его размер, структуру, экономическую значимость, объем и сложность осуществляемых операций;

- формировать систему компенсаций и вознаграждений в банках с учетом масштабов, результатов и эффективности осуществляемой ими деятельности.





При определении масштабов деятельности банка рекомендуем использовать показатели размера нормативного капитала банка и его активов, а для определения эффективности деятельности банка (для увязки с размерами вознаграждений и компенсаций) – рентабельность капитала (ROE), рентабельность активов (ROA), показатель процентного отношения операционных расходов к прибыли от основной деятельности (CIR)..."





Нацбанк ждет обратной связи от банков не позднее 25.10.2021 года.





Ну что тут можно сказать, похвально конечно, когда регулятор заботиться о том, чтобы была правильно выстроена система мотивации в банках. Но возникает один нюанс - если брать государственные банки, то никаких вопросов нет, а вот если взять частные банки?





Это же коммерческая структура, почему они не могут сами решать сколько и согласно каких показателей платить своим сотрудникам? Ведь там работают Председатели Правления, есть наконец собственники банка - акционеры. Неужели они сами не могут решить, как правильно мотивировать своих сотрудников?





Вполне понятно, когда Нацбанк рекомендует соблюдать определенный уровень ставок - для уменьшения инфляции, но, когда начинаются рекомендации по системам мотивации для сотрудников банков - это уже на наш взгляд как-то слишком авторитарно.







