



Бутылку «плодововыгодного» продают за 1,71 рубль. В составе обошлось без череды «Е» и малознакомых обывателю слов, пишет Медиа-Полесье. Лишь яблочный сок, сахар, экстракты сухих ягод бузины, аронии и чёрной смородины. К тому же антиокислитель и консервант, который имеет место и в более дорогих винах.













Упаковку белорусского яблочного сока бренда, не обласканного вниманием покупателя, оценили в 1,90 рубля. В составе только сок и ничего больше. Ни сахара, ни воды. Кисловатый, мутный, с лёгким железистым привкусом.





Горожане удивляются, почему вино из яблочного сока стоит дешевле, чем яблочный сок? Ведь производство алкоголя требует времени, более изощрённого состава, соблюдения технологии. А с соком отжал и запаковал. Неужели от глаза покупателя скрыто столько коммерческих перепитий, что полезное для здоровья дороже, чем то, что ему вредит.









Интересно





Если отбросить стереотипы, которыми обросли дешёвые плодовые вина отечественного производства, то можно обратить внимание на несколько интересных фактов. Например, то, что алкоголь производят из традиционных для Беларуси ягод: клубники, смородины, малины, вишни и яблок. Создали уникальный вариант из сока голубики.





Есть и другой занимательный момент. Винам дают названия типа «Раздольнае», «Есть повод», «Мужики», «Вячоркi», «Дива», «Ай Кью».





В Италии настойка на лимонной кожуре или миндале считается национальным достоянием. Это гордость местных и интересный для туристов бренд.





К белорусской бутылке «чернила» отношение неоднозначное. То ли дело в качестве, то ли в маркетинговой стратегии, то ли в общественных стереотипах.



