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Как будет работать гарантийный фонд накопительных пенсий

В Беларуси будет создан гарантийный фонд накопительных пенсий. Туда будут забирать 0,5% от каждого взноса. Об этом, как сообщает БелТА, рассказал гендиректор госкомпании «Стравита» Сергей Андриевич.


Именно «Стравита» будет отвечать за накопительные пенсии в Беларуси. По словам ее топ-менеджера, вряд ли компания нарушит свои обязательства. Также он заверил, пишет Оfficelife.media что накопленные средства будут доступны на пенсии и тем, кто уедет из страны на постоянное место жительство в другое государство.

Как сообщалось, программу накопительных пенсий в Беларуси хотят запустить с 1 октября 2022 года. Работники самостоятельно выберут тарифы. Предел — 13% заработка. Если тариф не превышает 6%, взносы уплачиваются работодателем в равном соотношении за счет средств и работника, и компании. Когда тариф больше 6%, работодатель берет на себя 3%, а остальное вносит сотрудник.
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