



Именно «Стравита» будет отвечать за накопительные пенсии в Беларуси. По словам ее топ-менеджера, вряд ли компания нарушит свои обязательства. Также он заверил, пишет Оfficelife.media что накопленные средства будут доступны на пенсии и тем, кто уедет из страны на постоянное место жительство в другое государство.





Как сообщалось, программу накопительных пенсий в Беларуси хотят запустить с 1 октября 2022 года. Работники самостоятельно выберут тарифы. Предел — 13% заработка. Если тариф не превышает 6%, взносы уплачиваются работодателем в равном соотношении за счет средств и работника, и компании. Когда тариф больше 6%, работодатель берет на себя 3%, а остальное вносит сотрудник.



