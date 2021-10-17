







Масса достигла уровня начала года и растет второй месяц подряд. В августе произошел рост на 2,2%, пишет Zautra.by. Пока это не повод для роста инфляции, а Нацбанк здесь почти ни при чем. Еврорадио узнало у эксперта, почему так произошло и каких эффектов стоит ждать.

Торговля принесла денег в страну





Рост на 1,1 млрд рублей — это не много, рассказывает старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.





— Не стоит преувеличивать изменения последних двух месяцев. Объём денежной массы просто вернулся к тому, что было в начале текущего года. И всё равно это меньше, чем было в июле прошлого года.





Это лишь небольшой отскок после продолжительного денежного сжатия. Другой вопрос, насколько продолжительным может быть этот отскок.





Основной источник роста широкой денежной массы — это хороший экспорт. Сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе — августе текущего года составило 189,1% от сальдо за аналогичный период 2020 года.





— Это обусловило поступление выручки на счета предприятий. Это же внешнеторговое чудо способствовало укреплению белорусского рубля в последнее время, — говорит Дмитрий Крук. — Рост валютной выручки напрямую влияет на денежную массу, поскольку выручка частично оседает на счетах в иностранной валюте юрлиц. Плюс эту валюту для внутренних нужд частично продают, и это сказывается на остатках на рублёвых счетах юрлиц.





Не повод для роста инфляции, но это может быстро измениться





Кроме того, рост валютной выручки повлиял на то, что отток банковских вкладов с августа замедлился.





— В последние два месяца рублевые депозиты стали демонстрировать некоторый рост. И по валютным депозитам по крайней мере стабилизация произошла. Всё это и повлияло на величину денежной массы. Роли Нацбанка здесь практически нет.





Эксперт отмечает, что денежная масса должна колебаться, особенно после того, что долгое время она сжималась.





— Говорить о систематическом росте, который был бы фактором роста инфляции, пока оснований особо не вижу. Можно сказать, что инфляция, которая ускоряется продолжительный период, частично подталкивает рост денежной массы.





Избыток денежной массы ведет к инфляции, когда она целенаправленно вливается Нацбанком. Сейчас такой ситуации нет. Это естественная реакция на изменения, которые я описал. Но это не отменяет того, что в будущем ситуация быстро может поменяться, — резюмирует Дмитрий Крук.



