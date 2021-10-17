В Беларуси грядут изменения в Налоговый кодекс, которые могут усложнить жизнь предпринимателям. Если поправки будут приняты, то со следующего года налог для ИП может вырасти с 5 до 16%. Филин спросил у экономиста Льва Марголина, как такие нововведения отразятся на бизнесе страны.





— Во-первых, что касается повышения в три раза, то это пока еще не факт. Мне удалось найти по этому вопросу информацию, где говорится, что повышение планируется только на процент: с пяти до шести. Что касается налога в 16% — это будет специальный режим налогообложения для отдельных категорий и видов деятельности. В частности, если индивидуальный предприниматель получает прибыль от организации, с которой он находится в какой-то связи, например, родственной.





Не секрет, что такое практиковалось достаточно часто. Когда то же общество с ограниченной ответственностью не нанимало директора по трудовому договору, а заключало с ним договор подряда. Тогда этот директор платил не 13% подоходного налога, а 5 — как ИП. Поэтому тут все выглядит в общем-то с определенной точки зрения логично.





Другое дело, что, во-первых, для многих категорий упрощенка окажется просто недосягаемой, поэтому им придется переходить на общий режим налогообложения. А это уже будет 20%, скорее всего. Второй момент — уменьшается пороговое значение выручки, при котором можно будет пользоваться режимом упрощенного налогообложения, а также уменьшается количество возможных работников, которые могут быть наняты.





Естественно, все это ухудшает ситуацию с предпринимателями. Не сказал бы, что радикально, если это будет принято в таком варианте. Полагаю, что это просто реакция на замечания Лукашенко, которые он делал летом, мол, они тут, понимаешь ли, расплодились. Действительно, статистика показывает, что количество ИП за год увеличилось на 3,3%.





Эксперт считает, что это небольшое увеличение налога и снижение пороговых значений является своего рода Соломоновым решением:





— Чиновники понимают, что резкие движения приведут к серьезным последствиям, и хотят, с одной стороны, чтобы волки были сыты, с другой, и чтобы овец не слишком задрать. То есть если они в результате на 3,3% количество ИП уменьшат, это будет несмертельно.





Хотя, конечно, нужно ждать окончательного решения. Я посмотрел, что еще в конце лета ожидания были более серьезные. А сейчас все же появился более легкий вариант проекта закона. Ну а когда он станет законом, будет виднее: ужесточится он или нет.