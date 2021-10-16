







Потребительское поведение, ожидания формируют тенденции на многих рынках: кредитном и депозитном, труда, недвижимости, промышленных товаров и других. Если ожидания населения негативные – оно отказывается от крупных покупок, меняет национальную валюту на иностранную, совершает набеги на банки, пишет газета "Белорусы и рынок".





Нацбанк интересуется ожиданиями населения





По данным опросов, которые проводит Нацбанк Беларуси каждые три месяца, значительная часть населения расходует деньги только на самое необходимое. В сентябре 2021 года почти 40% населения заявили, что «крупных расходов у них не было». Еще у 18% были крупные расходы, но на лечение себя, детей или близких родственников.





Сложно понять, насколько существенными были расходы у людей, которые заявили о «крупных расходах», хотя в реальности эти расходы могли быть и небольшими. Например, 16% покупали или ремонтировали дом, дачу, квартиру. Хотелось бы детальнее узнать о расходах по этой статье, потому что покупка квартиры и ремонт дачи – это все же разный уровень расходов, и не понятно, о каких суммах хотя бы приблизительно идет речь.





Около 30% совершали такие крупные покупки, как компьютер, смартфон, телефон, бытовая техника, 12,8% ремонтировали или покупали автомобиль (опять же расходы на ремонт и покупку автомобиля несопоставимы). Около 9% населения расходовали средства на поездки по Беларуси или за границу, и опять сложно понять, идет речь о поездках к теплому морю или на бабушкину дачу. Есть подозрение, что под «крупными расходами» граждане подразумевают небольшие расходы, чтобы только ощущать себя не хуже других.





Население отказывается от крупных покупок, а особенно – от крупных покупок в кредит (выходит, не доверяет реляциям о ежемесячном росте зарплаты?). В сентябре 63,7% населения считали, что теперь «плохое время для крупных покупок», а 74,7% заявили, что теперь «не время для крупных покупок в кредит».





Подавляющее большинство населения не доверяет национальной валюте. В июле нынешнего года 82,2% населения заявили, что готовы хранить средства в иностранной валюте, в сентябре таких было 78,5%. Да и вообще теперь не время делать сбережения – в июле так считало 57,6% населения, а в сентябре – 56,6%.





Если уж делать сбережения, то наличными. Так считало в июле 36% населения, а в сентябре – 34,5%. Банкам готовы были доверить свои сбережения соответственно 12 и 10% населения.





Инфляция ощущается населением выше, чем официально заявленный уровень. В сентябре 54,3% населения считали, что «цены выросли очень сильно», еще 34,6% – что цены выросли «умеренно». Ощущаемый уровень инфляции населением в течение года – около 14%. В ближайший год, считают граждане, цены также будут расти, ожидаемый уровень инфляции – также около 14%. При этом 20,4% населения считает, что цены будут расти «еще быстрее», 64,2% – что «цены будут расти так же интенсивно», 13,1% считает, что цены будут расти «медленнее».





Кризис доверия





Ожидания населения не изменились по сравнению со сложным для власти временем августа-ноября 2020 года. Тогда примерно такая же доля опрошенных считала, что цены будут расти быстрее, чем раньше. Столько же людей считало, что теперь не время для крупных покупок и крупных покупок в кредит. Но на 3% меньше граждан год назад заявляли, что «крупных расходов за последние 3 месяца у них не было», несколько больше граждан потратились на лечение, ремонт и покупку дачи, дома, квартиры, автомобиля, больше граждан приобрело компьютерную и бытовую технику. По понятным причинам люДи почти не путешествовали.





Год назад примерно такое же количество людей считало, что не время делать сбережения – 59%. 84% готовы были хранить сбережения в иностранной валюте, а вот доверие банковской системе пошатнулось уже в прошлом году. Если в августе 2020 года 11,5% готовы были хранить сбережения в банках, то в ноябре – 8,9%. С 29 до 34,8% с августа по ноябрь прошлого года увеличилась популярность наличных как способа сбережения.





Как вернуть доверие населения





Авторы статьи «Только война страшнее повышения цен, или Почему белорусам нужна стабильно низкая инфляция» в августовском номере журнала «Банкаўскі веснік» замначальника Управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил ДЕМИДЕНКО и психолог Александра ДЕМИДЕНКО исследовали опрос населения, проведенный исследовательской компанией САТИО в сентябре и ноябре 2020 года.





В тот момент более 70% опрошенных ожидали в Беларуси политический и экономический кризис, повышение цен и курса валют. «По результатам опроса, ожидания населения… были очень пессимистичны, отражали тревогу и страх за свое будущее. Наличие подобных страхов бессознательно, автоматически запускает инстинкт самосохранения, обуславливает поведение, направленное на защиту себя, своих сбережений. Негативные ожидания усилились при наложении таких страхов на прошлый опыт кризисов, которые у многих оставили стресс в психике или психотравму из-за личных финансовых потерь или подобных потерь у близких или друзей», – пишут авторы. Они приводят данные опроса, где вслед за страхами повышения цен и курса валют с минимальным отрывом следует «политическая нестабильность».





Страхи населения возникают от того, что часто люди полагаются на мнение большинства, страхам населения летом и осенью прошлого года способствовало «активное освещение в неофициальных СМИ, соцсетях и телеграм-каналах в августе-сентябре 2020 года темы ужасного будущего Беларуси», считают исследователи.





Личных страхов у населения, считают авторы статьи, достаточно много: повышение цен, финансовая нестабильность, потеря сбережений, потеря работы, политическая нестабильность, «любой из показателей страха, которому подвержено более 30% населения, может привести к эффекту социального заражения, вызвав панику и бессознательное поведение человека», – пишут они.





Спрос на валюту в июле-сентябре прошлого года развивался по цепочке психологического реагирования: часть людей оказалась очень восприимчива к сообщениям с соцсетях и мессенджерах, мнениям друзей и родственников о грядущем экономическом кризисе, породив панику и бессознательное изъятие своих вкладов из банков, обмен рублей на валюту. Именно ажиотажный спрос привел к падению белорусского рубля к основным валютам на 8-9%, считают авторы статьи.





Телеграм-каналы не виноваты





Но ведь к осени 2021 года телеграм-каналы запрещены, сеявшие панику СМИ закрыты, журналисты, работающие там, частично оказались в тюрьмах. Но это совсем не способствовало улучшению ожиданий населения – оно осталось на уровне прошлого года, когда в стране был разгар массовых протестов.





Главный экономист «Офиса простых решений и результатов» (Украина) Ярослав РОМАНЧУК считает, что оснований для улучшения ожиданий населения в нынешней ситуации нет. «Доверие к Национальному банку, правительству у белорусов не сформировано, люди руководствуются в своих решениях «доверием к государству», а многие – просто к главе государства. Есть доверие к абстрактной власти или его нет – вот как ощущают белорусы. А весь прошлый год власть разговаривала с людьми на языке ОМОНа, люди сидят в тюрьмах, официальные каналы информации транслируют пропаганду образца 70-х годов. Можно только удивляться, что люди в такой ситуации еще доверяют деньги банковской системе. Никакие профессиональные решения технократов из органов госуправления не могут перебить действия силовиков и пропагандистов. Вопрос доверия к государству остается критически важным», – заявил Романчук нашей газете.





В этой ситуации Нацбанк должен потребовать либерализации экономической деятельности, минимизации тех отрицательных внешних факторов, которые сейчас влияют на состояние экономики Беларуси. В Нацбанке не понимают, как формируется доверие населения. Откуда может взяться доверие в нынешней политической ситуации? Лучшее, что может сделать Нацбанк – требовать восстановления верховенства права, чтобы в стране стало «до законов», считает аналитик.



