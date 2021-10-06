



Как рассказал marketing.by Валерий Боднарь, директор Ассоциации рекламных организаций, проблемы касаются следующих моментов:





"После 8 октября представители рекламных агентств обратились для согласования наружки в комитет архитектуры, но там их перенаправили в службу "Одно окно". Оказалось, пишет Marketing.by, этой службе добавили такую процедуру как согласование рекламных сюжетов. Операторы наружной рекламы стали подавать сюжет на согласование и столкнулись с тем, что в разных городах исполкомы требуют разные пакеты документов.





К тому же, по новому законодательству сюжет на согласование должен подавать рекламодатель (то есть компания-заказчик) или другое лицо по доверенности. Понятно, что сам рекламодатель делать этого не будет, потому что в комплексной рекламной кампании множество рекламных носителей - и ТВ, и радио, и борды по всей Беларуси. А если выдавать доверенность уполномоченному агентству или наружному оператору, то представьте, сколько на один и тот же сюжет нужно выдать доверенностей".





Напомним, что до этого рынок наружной рекламы несколько лет жил без согласований и все сюжеты размещались в соответствии с законом о рекламе. Как отмечает Валерий Боднарь, игроки сами себя дисциплинировали.





"Чтобы снизить бюрократическую нагрузку, за два месяца до принятия постановления АРО предлагало сделать электронный вариант согласования макетов, если оно все же необходимо. Чтобы можно было присылать сюжеты наружной рекламы по электронной почте и оперативно получить разрешение. Но наше предложение не учли. Сейчас получается, что государство ввело административную процедуру, но не готово ее обеспечивать", - считают в АРО.





Буквально в четверг вечером Министерство антимонопольного регулирования и торговли в своем официальном telegram-канале уточнило, что что согласованную гор(рай)исполкомом наружную рекламу по первому месту размещения не нужно повторно согласовывать. Иными словами, если вы согласовали макет в Минске, то его можно размещать в областных городах БЕЗ согласования.









Валерий Боднарь отметил, что сейчас АРО разбирается в ситуации, собирает от игроков рынка проблемные моменты и консультируется с МАРТом.

На данный момент в рекламных агентствах marketing.by рассказали, что первые подачи макетов по новым правилам уже были. Срок рассмотрения - 5 рабочих дней, при возникновении вопросов и дополнений - еще 15 дней. В пакет документов входит заявление, адресная программа размещения, макеты (либо видео на отдельной флешке), паспорт объекта, фото транспортного средства с обозначением места размещения рекламы (при согласовании содержания рекламы на транспортном средстве).