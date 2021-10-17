



Для белорусских банков характерно отрицательное значение чистых иностранных активов. То, что чистые активы находятся ниже нуля, значит, что валовые активы банков ниже валовых пассивов. В данном примере валовые активы – это требования банков к нерезидентам Беларуси, а пассивы – обязательства перед нерезидентами.





Основную массу иностранных активов банков составляют валюта и депозиты. На 1 октября банки Беларуси располагали 532,4 млн USD валюты и 926,9 млн USD депозитов.





В целом на отчетную дату валовые зарубежные активы системы достигли 1,690 млрд USD. В 2014-2021 гг. размер валовых активов банков колебался в довольно широких пределах – от 1 до 2,3 млрд USD.





В конце 2 квартала Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк попали под санкции ЕС. Компаниям из Евросоюза запретили покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, если это касается подсанкционных субъектов.





В октябре Европарламент принял резолюцию о Беларуси. Судя по ее тексту, еврочиновники разрабатывают пятый пакет санкций, который снова может затронуть финансовый сектор страны. В резолюции ЕС предлагается ввод ограничительных мер в отношении металлургии, производства или обработки дерева, химической промышленности, всех госбанков и иных ключевых компаний в госсекторе.





Валовые пассивы (обязательства перед нерезидентами) банковской системы на 1 октября достигли 5,318 млрд USD. Основу пассивов составили кредиты на сумму 4,733 млрд USD.





Белорусские банки ранее активно привлекали синдицированные кредиты на Западе, чтобы затем иметь возможность выдавать новые и новые займы реальному сектору. После введения европейских и американских санкций эти возможности ограничены. Подстанционным банкам остается сотрудничество главным образом с Китаем и Россией.





Также в будущем могут возникнуть затруднения с возвратом займов европейским банкам. В прежние времена банки из Беларуси зачастую перекредитовывались у тех же европейцев, но теперь это запрещено ЕС, если срок займа превышает 90 дней.





Чистые иностранные активы системы на 1 октября составили минус 3,738 млрд USD. По сравнению с началом 2021 года сумма иностранных активов на нетто-основе изменилась мало – на 1 января она была эквивалентна минус 3,637 млрд USD.



