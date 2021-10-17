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ЕБРР не возобновит инвестирование в экономику России и Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития не планирует возобновление инвестиционного сотрудничества с Россией и Беларусью, поскольку в этих странах наблюдается усиление авторитаризма.


Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на интервью президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо украинской службе "Голоса Америки".

"Мы поддерживаем страны, которые последовательно реализуют демократические принципы. В Беларуси мы приостановили все наши инвестиции в государственный сектор с августа 2020 года. В России все новые инвестиции нами были приостановлены после аннексии Крыма в 2014 году", - заявила Рено-Бассо.

По ее словам, таким образом ЕБРР вносит свой вклад в продвижение демократии в этих двух странах: "Это подход, смысл которого в том, что финансирование от ЕБРР напрямую зависит от проводимых реформ. Чем меньше реформ, тем меньше денег".

В то же время Рено-Бассо подчеркнула, что банк, который она возглавляет, является одним из значимых инвесторов в экономику Украины. Она уточнила, что за последние два года ЕБРР инвестировал в Украину около двух миллиардов евро, заметив: "Инвестиции приходят вместе с реформами".

Глава ЕБРР пояснила, что для продолжения наращивания инвестиций ЕБРР в Украине очень важно продвижения реформы в сфере корпоративного управления, а также "зеленой" повестки дня, включая энергетику, основанную на возобновляемых источниках.

Она добавила, что масштабные инвестиции банка, например, в Укрпочту или Укравтодор, сопровождаются тем, что сторона, которая получает финансирование, берет на себя обязательства в борьбе с коррупцией.

Как сообщалось, в начале сентября премьер-министр Денис Шмыгаль и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне обсудили реализацию и поддержку реформ в Украине.
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