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В Иране бывшего главу Центрального банка приговорили к 10 годам тюрьмы за валютные махинации

Бывший глава Центрального банка Ирана Валиолла Сеиф приговорен к 10 годам лишения свободы за валютные махинации. Об этом заявил 15 октября иранскому агентству IRNA представитель судебных властей страны Забихулла Ходаян.

Фото: atlanticcouncil.org

Сеиф обвиняется в халатности, нарушении условий валютного рынка и незаконной торговле иностранной валютой, пишет Гордон, в частности в продаже $159,8 млн и €20,5 млн.

Суд приговорил экс-заместителя главы Центробанка Сейеда Арагчи к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.

В деле о незаконных валютных операциях фигурируют в общей сложности 10 чиновников Центрального банка Ирана. Они также получили тюремные сроки.
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