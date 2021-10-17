В Иране бывшего главу Центрального банка приговорили к 10 годам тюрьмы за валютные махинации
Бывший глава Центрального банка Ирана Валиолла Сеиф приговорен к 10 годам лишения свободы за валютные махинации. Об этом заявил 15 октября иранскому агентству IRNA представитель судебных властей страны Забихулла Ходаян.
Фото: atlanticcouncil.org
Сеиф обвиняется в халатности, нарушении условий валютного рынка и незаконной торговле иностранной валютой, пишет Гордон, в частности в продаже $159,8 млн и €20,5 млн.
Суд приговорил экс-заместителя главы Центробанка Сейеда Арагчи к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.
В деле о незаконных валютных операциях фигурируют в общей сложности 10 чиновников Центрального банка Ирана. Они также получили тюремные сроки.
09:27 17/10/2021
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