Фото: atlanticcouncil.org





Сеиф обвиняется в халатности, нарушении условий валютного рынка и незаконной торговле иностранной валютой, пишет Гордон, в частности в продаже $159,8 млн и €20,5 млн.





Суд приговорил экс-заместителя главы Центробанка Сейеда Арагчи к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.





В деле о незаконных валютных операциях фигурируют в общей сложности 10 чиновников Центрального банка Ирана. Они также получили тюремные сроки.



