







«В моменте рост цен может продолжиться, $100 за баррель не кажется таким уж невероятным сценарием, особенно если зима будет холодной и на рынке будет физический дефицит газа. Но фундаментальных причин для того, чтобы цены на долгосрочном горизонте оставались такими высокими, нет»,— сказал господин Маринченко «РИА Новости».





Цена нефти марки WTI с поставкой в ноябре также демонстрирует рост, она достигла $82 за баррель, пишет kommersant.ru. Это максимум с 2014 года.





Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC заявил о низкой волатильности на нефтяном рынке. Он связал это с влиянием стран ОПЕК+. При этом, по его словам, «нельзя исключать никаких сценариев». Президент России Владимир Путин также допускает повышение цены на нефть до $100 за баррель.