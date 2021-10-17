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Fitch: нефть может подорожать до $100, но ненадолго

Цена барреля нефти может достигнуть $100, но это не продлится долго, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Сегодня, 15 октября, стоимость Brent превысила $85 впервые за три года.



«В моменте рост цен может продолжиться, $100 за баррель не кажется таким уж невероятным сценарием, особенно если зима будет холодной и на рынке будет физический дефицит газа. Но фундаментальных причин для того, чтобы цены на долгосрочном горизонте оставались такими высокими, нет»,— сказал господин Маринченко «РИА Новости».

Цена нефти марки WTI с поставкой в ноябре также демонстрирует рост, она достигла $82 за баррель, пишет kommersant.ru. Это максимум с 2014 года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу CNBC заявил о низкой волатильности на нефтяном рынке. Он связал это с влиянием стран ОПЕК+. При этом, по его словам, «нельзя исключать никаких сценариев». Президент России Владимир Путин также допускает повышение цены на нефть до $100 за баррель.
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