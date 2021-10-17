







Сразу стоит отметить, что статорганы публикуют данные о начисленных зарплатах. Это значит, пишет the-village.me, что из зарплаты не вычтены подоходный налог (13%), взнос работника в Фонд соцзащиты (1%), профсоюзные взносы, алименты, штрафы и т.д. Иными словами, если начисленная зарплата равна 1.000 BYN, то зарплата на руки будет ниже. Насколько именно ниже, зависит от персональных вычетов работника: у каждого человека свой набор. Если принимать во внимание только стандартные ставки подоходного и взноса в ФСЗН, то начисленная зарплата 1.000 рублей превращается в зарплату на руки в 860 рублей (или всего 340 долларов).





В мае 2021-го порядка 55,8% работников главных предприятий страны начислили зарплату ниже 1.100 рублей и 62,4% – ниже 1.200 рублей. Получается, что зарплату на руки в объеме 1.000 рублей имело меньше половины занятых на крупных и средних предприятиях страны (около 40-45%).





В Минске начисленную зарплату меньше 1.000 рублей имели 32% работников флагманских организаций, в Брестской области – 54,4%, в Витебской – 57,2%, в Гомельской – 53,9%, в Гродненской – 55,1%, в Минской – 46,2%, в Могилевской – 56,6%.





Если же привести эти доли к диапазону 1.100-1.200 рублей (эквивалент 1.000 рублей на руки), то в Брестской области до 69% не видели такой получки, в Витебской – до 70%, в Гомельской – до 66%, в Гродненской – до 69%, в Минской – до 60%, в Могилевской – до 71%, в Минске – до 45%.





В мае-2021 по Бресту 43,6% работников флагманов имели начисленную зарплату ниже 1.000 рублей, по Барановичам – 54,3%, по Пинску – 56,9%, по Витебску – 53,5%, по Новополоцку – 38,1%, по Гомелю – 51,2%, по Гродно – 46,2%, по Жодино – 39,3%, по Могилеву – 48,2%, по Бобруйску – 56,9%.





Среди районов больше всего людей (по доле) с начисленной зарплатой до 1.000 рублей обнаружилось в Шарковщинском (79,2%), Краснопольском (76,2%), Мстиславском (74,8%), Хотимском (74,7%), Сенненском (74,6%) и Круглянском (74,4%) районах.



