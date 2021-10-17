Исследование, проведенное сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров Института социологии НАН Беларуси в 2019 году, позволило выявить особенности оценки своего профессионального выбора аспирантами. В ходе исследования был проведен сплошной опрос аспирантов дневной формы обучения академического сектора науки и получены ответы от 237 человек. Респондентам предлагалось оценить правильность своего профессионального выбора, ответив на вопрос, считают ли они науку своим окончательным профессиональным выбором в жизни.





Результаты исследования опубликованы в 12-м выпуске Социологического альманаха, в работе «Оценка профессионального выбора аспирантами академического сектора науки». Ее автором стала научный сотрудник Института социологии НАН Ольга Воршень.





Как показало исследование, только треть опрошенных аспирантов (30 %) уверенно заявили, что сделали окончательный профессиональный выбор, связав свою жизнь с наукой (таблица).





Скриншот из работы «Оценка профессионального выбора аспирантами академического сектора науки» О.Воршень





Для 21,4 % респондентов, напротив, наука не является окончательным профессиональным выбором в жизни.





Половина аспирантов (48,6 %) продемонстрировали сомнения в своем профессиональном выборе, выбрав ответ «пока не определился». Высокая доля неопределившихся со своим окончательным профессиональным выбором свидетельствует о незавершенности процессов профессионального самоопределения у значительной части аспирантов.





«Анализ полученных результатов показал, что имеют место различия в ответах аспирантов разных лет обучения. Как представлено в таблице, к концу обучения возрастает доля опрошенных, которые считают науку своим окончательным профессиональным выбором: от 25 % среди аспирантов первого года обучения до 33,3 % – второго и 31,7 % – третьего года обучения. В то же время к концу обучения в аспирантуре растет доля аспирантов, которые не считают науку своим окончательным профессиональным выбором в жизни», - говорится в работе.





В ней также отмечается, что доля обучающихся, которые пока не определились со своим окончательным профессиональным выбором, снижается к концу обучения в аспирантуре. Если в первый год обучения доля таких респондентов составила 54,3 %, то к третьему году обучения – 39,7 %.





Как говорится в работе, анализ ответов аспирантов, представляющих разные отделения наук, показал, что наибольшая доля уверенных в том, что они сделали окончательный профессиональный выбор, наблюдается среди аспирантов Отделения гуманитарных наук и искусств (34,7 %) и Отделения биологических наук (39,5 %), наименьшая – среди аспирантов Отделения химии и наук о Земле (19 %). Опять же среди аспирантов Отделения гуманитарных наук и искусств (40,8 %) и отделения биологических наук (44,2 %) выявлена наименьшая доля опрошенных, которые не до конца уверены в выборе сферы профессиональной деятельности, наибольшая – среди аспирантов Отделения химии и наук о Земле (66,7 %).