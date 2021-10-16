Белорусы по потреблению овощей - в центре Европы
Белорусы едят овощей больше, чем жители всех соседних стран, кроме Украины. Однако до лидеров по данному показателю нам еще далеко.
Среднестатистический житель Беларуси потребляет 147 килограмм овощей в год. Больше в страна-соседях овощей едят только в Украине - 171 кг на человека.
Для сравнения в Польше едят 119 кг, в Латвии - 114, в Литве - 104, а в России - 103 кг овощей на душу населения. Об этом свидетельствует инфографика телеграм-канала Theworldmaps.
Согласно ей, пятерка европейских лидеров по потреблению овощей выглядит так:
1. Хорватия – 302 кг на человека в год
2. Албания – 298
3. Северная Македония – 269
4. Босния и Герцеговина – 247
5. Турция – 230
Меньше всего овощей в Европе едят в Норвегии - 58 кг в год, пишет thinktanks.by
16:18 16/10/2021
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