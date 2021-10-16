



Среднестатистический житель Беларуси потребляет 147 килограмм овощей в год. Больше в страна-соседях овощей едят только в Украине - 171 кг на человека.





Для сравнения в Польше едят 119 кг, в Латвии - 114, в Литве - 104, а в России - 103 кг овощей на душу населения. Об этом свидетельствует инфографика телеграм-канала Theworldmaps.





Согласно ей, пятерка европейских лидеров по потреблению овощей выглядит так:





1. Хорватия – 302 кг на человека в год

2. Албания – 298

3. Северная Македония – 269

4. Босния и Герцеговина – 247

5. Турция – 230



