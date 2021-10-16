+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусы по потреблению овощей - в центре Европы

Белорусы едят овощей больше, чем жители всех соседних стран, кроме Украины. Однако до лидеров по данному показателю нам еще далеко.


Среднестатистический житель Беларуси потребляет 147 килограмм овощей в год. Больше в страна-соседях овощей едят только в Украине - 171 кг на человека.

Для сравнения в Польше едят 119 кг, в Латвии - 114, в Литве - 104, а в России - 103 кг овощей на душу населения. Об этом свидетельствует инфографика телеграм-канала Theworldmaps.

Согласно ей, пятерка европейских лидеров по потреблению овощей выглядит так:

1. Хорватия – 302 кг на человека в год
2. Албания – 298
3. Северная Македония – 269
4. Босния и Герцеговина – 247
5. Турция – 230 

Меньше всего овощей в Европе едят в Норвегии - 58 кг в год, пишет thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]