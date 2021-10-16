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Россия не спешит отдавать Лукашенко остатки кредита на БелАЭС. Он хотел их потратить на «другие нужды»

Госкорпорация ВЭБ.РФ не располагает сведениями о судьбе остатка средств по российскому госкредиту на строительство Белорусской АЭС, который в Минске хотели направить на другие инвестпроекты, сообщает telegraf.by.

«Это вопрос политический. Пока решения по нему нет, мне неизвестно об этом решении», — сказала 15 октября «Интерфаксу» зампредседателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.

По ее словам, этот кредит ведет российский Минфин, а ВЭБ.РФ всего лишь выступает как банк-агент, выполняя поручение правительства и Минфина.

«Пока Минфином решение не принято мы не можем озвучивать никаких планов. (…) Сейчас движухи никакой нет», — сказала Ячевская.

По ее мнению, при достижении договоренности по предоставлению Минску остатка средств по кредиту на БелАЭС, его следует переоформить в другой финансовый инструмент.

Александр Лукашенко 2 марта рассказал собравшимся в его дворце чиновникам, что хочет потратить остаток кредита РФ, выделенный на строительство БелАЭС, на оборону и «другие нужды».

«Много сейчас писали по поводу кредитов. Ни о каких кредитах даже речи не было. И в материалах у меня не было даже темы этой. Никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно», — заверил чиновников Лукашенко.

А потом признался, что все-таки говорил про займ с Владимиром Путиным в Сочи. Но не новый, а перепрофилирование старого. Он напомнил, что давно, еще когда просил у президента РФ кредит на строительство БелАЭС, то упомянул возможность потратить выделенные деньги на другие свои нужды.

17 марта парламент России завершил работу по ратификации протокола о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение о предоставлении Беларуси кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года.
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