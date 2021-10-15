Включили или не включили – вот в чём вопрос к Нацбанку Беларуси. Речь идёт о денежном печатном станке. Это критически важный параметр для формирования ожиданий относительно двух очень важных показателей – инфляции и девальвации. Смотрим, что происходило с деньгами в январе – сентябре 2021 года, пишет экономист Ярослав Романчук.





Объём наличных денег в обращении (М0) вырос на 9,7%. Для сравнения за весь 2020г. рост был на 11,2%.





Показатель активной рублёвой денежной массы (М1) вырос на 7,7%. За весь 2020г. – на 0,1%.





Показатель «денежная база» (наличные деньги + обязательные резервы) выросли на 8,1%. За весь 2020г. – на 21,7%.





Рублёвая денежная масса (М2) выросла на 12,1%. За весь 2020г. она сократилась на 3,3%.





Широкая денежная масса (М3) за январь – сентябрь 2021г. не изменилась. В 2020г. она увеличилась на 4,7%.





Таким образом, в первых трёх кварталах 2021г. монетарная политика Нацбанка по сравнению с 2020г. смягчилась, но всё равно остаётся достаточно жёсткой, чтобы не допустить скатывания в гиперинфляцию. Взрывной рост валютной выручки и неожиданно щедрое пополнение государственного бюджета позволяет добиваться устойчивости курса BYN-рубля. Власти явно не хотят повторения ошибок 2011г. и 2015гг. Поэтому Нацбанку предоставлена высокая защита от проникновения в центр управления денежно-кредитной политики генералов и прапорщиков. По сути дела, Нацбанк остаётся единственным органом госуправления, в котором нет засилья силовиков и аграриев. Отсюда такие параметры.





По хорошему, если бы в Беларуси не было ОМОНоэкономики, нужно было бы критиковать Нацбанк за недостаточно жёсткую денежно-кредитную политику. Увеличение наличных денег в обращении почти на 10% непозволительно с точки зрения снижения инфляции хотя бы до 5%. Надо было бы, в конце концов, разбить опасную, токсичную монополию государственных банков. Именно они занимают львиную долю рынка банковских услуг. При этом рентабельность продаж в секторе финансовых услуг составляет почти 60%! Вот какую прекрасную жизнь власти устроили банковскому лобби и его крупным клиентам. Это в пять раз меньше, чем в промышленности. При этом существенную долю инвестиций банков приходится на государственные облигации. Рука руку моет. По сути дела, власти превратили банки с продолжение своего бюджета. Вместе с крупными государственными предприятиями они сформировали ФПГ – финансово-промышленную группу. Вокруг неё – частные фирмы-пылесосы, которые выкачивают деньги и ресурсы из страны и переводят их в карманы/счета VIP-распорядителей и потребителей чужого.





Очевидно, Нацбанку сломать такой порочный управленческий уклад невозможно. При этом следует отметить целый букет проблем, связанный в реальной оценкой состояния белорусской экономики.





Первое. В Беларуси при широком распространении государственного регулирования цен и ценового очковтирательства на уровне экономических субъектов, нет объективного, валидного показателя «инфляция». Значит, нет доверия к показателю «дефлятор». Следовательно показатель «реальные темпы изменения ВВП» можно «нарисовать», каким угодно. Его следует считать скорее политико-пропагандистским, чем научно обоснованным и методологически валидным.





Второе. Когда в одной финансовой корзине находятся государственные банки, госбюджет и крупные госпредприятия, невозможно определить точно их финансовое состояние. Перекидывая ресурсы местами на некую отчётную дату, можно создавать иллюзию благополучия и устойчивости. Так что веры в балансы госбанков и предприятий тоже нет.





Третье. В условиях, когда около трети объёма товарного экспорта засекречено из-за санкций, нет оснований верить статистике по промышленности, её финансам, экспортной выручке. Здесь можно «рисовать» всё, что угодно, чтобы только угодить приказам сверху. Нет сомнения, что много ушлых казнокрадов, распорядителей чужого наверняка воспользуются такой ситуацией для личного обогащения. Опять же веры в валовые показатели, финансовые показатели промышленности нет. Они же закрыты и не подлежат верификации.





Логика ОМОНоэкономики поразила всю страну. Она не могла не отразиться на её статистике. Вот поэтому Беларусь вступила в зону условных единиц, относительных показателей и субъективных проекций. Распорядители чужого делают всё, чтобы ввести в заблуждение внешний мир и население – самыми разными способами. Поэтому споры относительно динамики белорусской экономики в свете ВВП, инфляции, финансовых показателей предлагаю приостановить. Сегодня у нас нет объективных данных для такого рода анализа, а пользоваться условными единицами властей в макроэкономическом моделировании и притворяться учёными, глубокими аналитиками – это как оценить результаты политических выборов в Беларуси по версии Надежды Ермошиной и её ЦИК-цика.



