По поддельным документам: 11 тонн арбузов не доехали из России в Беларусь
Сладкую контрабанду обнаружили в фуре, следовавшей от российской границы в направлении Гомеля, сейчас ее перевозчику грозит крупный штраф.
Как пишет Sputnik, партию в 11 тонн арбузов намеревались незаконно перевезти из России в Беларуси, сообщили Sputnik в Оперативной таможне.
Грузовик с арбузами остановили на 10-м километре трассы Кобрин – Гомель – граница РФ, документы на товар, которые предоставил водитель фуры, оказались недействительными.
По данному факту Оперативной таможней начат административный процесс, по статье 13.12 КоАП, перевозчику грозит штраф - до половины стоимости перевозимых арбузов.
14:28 16/10/2021
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