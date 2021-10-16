Как сообщает Reuters, в четверг самолет компании совершил последний рейс по маршруту Кальяри - Рим.





Как отмечается, отныне полеты будет осуществлять созданная в процессе реорганизации компания Italia Transport Aereo (ITA).





Новый государственный перевозчик, которому правительство выделит 1,35 млрд евро в течение трех лет, будет иметь парк из 52 самолетов и 2800 работников, что составляет около трети от персонала Alitalia.







