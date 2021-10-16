В Налоговом кодексе может появиться механизм, по которому граждане, возводящие собственное жилье, должны будут отчитываться о своих расходах, затраченных на строительство.





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Касаться эта норма будет только тех, кто строит дом своими силами, без привлечения застройщика или подрядчика.





На данный момент проблема состоит в том, что люди, которые строят себе личный дом или коттедж, в ситуации, когда налоговая запрашивает у них декларацию о расходах, существенно занижают уровень понесенных трат.





В частности, некоторые граждане в качестве расходов в качестве сумм расходов указывают только 10-20 % от рыночной цены такой недвижимости. Поэтому, чтобы избежать подобных недочетов, Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс.



