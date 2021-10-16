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Имейте в виду: Строишь дом? Покажи налоговой, на какие «ши-ши»

В Беларуси готовят новшество для людей, кто возводит себе жилье.

В Налоговом кодексе может появиться механизм, по которому граждане, возводящие собственное жилье, должны будут отчитываться о своих расходах, затраченных на строительство.

фото для иллюстрации

Касаться эта норма будет только тех, кто строит дом своими силами, без привлечения застройщика или подрядчика.

На данный момент проблема состоит в том, что люди, которые строят себе личный дом или коттедж, в ситуации, когда налоговая запрашивает у них декларацию о расходах, существенно занижают уровень понесенных трат.

В частности, некоторые граждане в качестве расходов в качестве сумм расходов указывают только 10-20 % от рыночной цены такой недвижимости. Поэтому, чтобы избежать подобных недочетов, Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс.

В качестве решения предлагается несколько вариантов. Один из них — граждане сами смогут указывать полную сумму расходов, используя для этого заключение от оценщика по недвижимости, пишет vgr.by
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