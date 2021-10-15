Портал “Ежедневник” составил рейтинг крупнейших компаний с белорусским капиталом в Литве. Однако в него не входят белорусские IT-бизнесы, так как информации о них нет в источнике данных о финансовых результатах участников литовского рынка – ресурсе Rekvizitai.lt.





Топ-10 белорусских бизнесов в Литве







Лидером по оборотам в прошлом году стал не оператор клайпедского терминала сыпучих грузов Biriu kroviniu terminalas, совладельцем которого является «Беларуськалий», а дистрибуционная структура Белорусской металлургической компании Prekybos namai BMZ-Baltija.





Базирующаяся в Шауляе компания была одним из двух белорусских бизнесов в Литве, у которых по итогам 2020 года годовая выручка превысила 100 млн евро. Она работает с 2008 года и поставляет продукцию белорусских металлургов в балтийский регион и другие страны мира.





Второй компанией, которой удалось преодолеть эту планку, является производитель оптических приборов Yukon Advanced Optics Worldwide. Его основной владелец Александр Ольшевский, много лет назад перенесший штаб-квартиру своего бизнеса в Вильнюс.





Компания Biriu kroviniu terminalas на этот раз была третьей по выручке, а рядом с ней расположилась одна из структур, подконтрольных брестскому бизнесмену Александру Мошенскому, Santa Trade. Через эту клайпедскую фирму на перерабатывающие предприятия холдинга «Санта Бремор» в Беларуси и России поставляется рыба и морепродукты из мирового океана.





Sodrugestvo Baltija – это торговая компания крупнейшего на постсоветском пространстве производителя кормов для животноводства ГК «Содружество». Ею владеют белорусские граждане Александр и Наталья Луценко.





Во вторую пятерку вошли три бизнеса из транспортно-логистической отрасли (Belintertrans Baltic, Europiniu korteliu servisas и AsstrA Vilnius), резидент Клайпедской свободной экономической зоны Glassbel Baltic и оператор сети магазинов детских товаров Sanifinas.





Из тех компаний, которые на этот раз оказались вне первой десятки, выделяются нефтетрейдер Petrohim International Carriers (6,5 млн евро), дистрибутор бобруйских шин Beltyre (4,4 млн евро), торговая компания приборостроительного холдинга Polimaster Europe (3,5 млн евро) и друскининкайский санаторий Belorus (1,4 млн евро).



