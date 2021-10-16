Налог на квартиру

Министерство финансов Беларуси опубликовало проект изменений в Налоговый кодекс.





Согласно проекту, налог на недвижимость обяжут платить и за единственную имеющуюся в собственности квартиру с 1 января 2022 года.





Это предусмотрено пунктом 114 проекта закона. Исключение составят только пенсионеры, инвалиды I и II группы, несовершеннолетние, недееспособные, военнослужащие, участники ВОВ.





Сообщалось, что в Минске этот налог составит в среднем 50 рублей в год, в регионах — около 25 рублей.





НДС для иностранных компаний

Сейчас такие иностранные компании, как Aliexpress, Ozon, Wildberries, не платят НДС при доставке товаров в Беларусь. Согласно информации Минфина, эта норма может измениться с июля 2022 года.





Ставка НДС — 20%. Кто именно будет оплачивать новый налог: белорусы, которые заказали товар, или компании, которые доставляют товар в Беларусь, — неясно





Налог на выезд за границу

В апреле власти придумали ввести налог для тех, кто выезжает на границу на своем автомобиле через наземные пункты пропуска. Чтобы выехать, нужно заплатить 1 базовую величину, или 29 рублей. Сроки введения налога устанавливали местные власти, поэтому в разных областях его начали взимать в разное время. С июня налог ввели в Гродненской и Гомельской областях, с июля — в Брестской области.





Возрастут налоги для ИП

Министерство финансов 28 сентября опубликовало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, налог для ИП может возрасти до 16%, т.е. втрое, так как сейчас многие ИП платят налог по упрощенной схеме — 5%.





Проект закона пока не принят.





Штрафы и лишение прав за звуковой сигнал

За звуковые сигналы ГАИ может штрафовать водителей с 1 марта. Такие нормы содержит новый КоАП. Штраф может составлять до 10 базовых, или до 290 рублей, с лишением прав на срок до года.





Именно звуковыми сигналами водители автомобилей поддерживали протестующих в 2020 году.





Штраф за оскорбление должностного лица

В новом КоАП также вводится несколько новых штрафов для граждан. Штраф за оскорбление должностного лица в интернете — до 200 базовых величин, или до 5800 рублей.





Появилась ответственность за финансирование СМИ иностранными юридическими лицами, иностранными гражданами или лицами без гражданства в случае, если это запрещено законодательными актами, а также за финансирование из анонимных источников. Наказывать будут штрафом до 50 базовых величин, или до 1450 рублей. Могут конфисковать полученные средства и даже имущество.





Появилась отдельная статья — «незаконное использование и изготовление флагов и символов». За это могут назначить штраф от 5 до 20 базовых величин, или от 145 до 580 рублей.





Увеличили размер штрафа за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица: с 50 до 100 базовых величин (2900 рублей) в максимальном значении.





Увеличился и штраф по статье «Нарушение порядка организации либо проведения массовых мероприятий». В случае, если это нарушение повторное в течение года, штраф может быть 200 базовых (5800 рублей). Раньше максимально было 100 базовых.





Штраф за отсутствие на лице маски в общественных местах

В Министерстве юстиции отыскали норму, согласно которой смогут штрафовать белорусов за отсутствие маски в общественных местах:





для физических лиц — штраф до 30 базовых (870 рублей);

для ИП — штраф до 200 базовых (5800 рублей);

для юридических лиц — штраф до 500 базовых (сейчас 11 600 рублей).

Перевод с бел. Nashaniva.com



