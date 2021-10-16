



По мнению Канлиффа, рынок криптовалюты за последние пять лет вырос почти в 200 раз, т. е. с $16 млрд до $2,3 трлн. Это сопоставимо с ростом в 2007–2008 годах на американском рынке ипотеки, обвал которого привел к мировому финансовому кризису.





Если в финансовой системе что-либо начинает расти очень быстро и в нерегулируемом пространстве, органы финансовой стабильности должны обратить на это внимание», — цитирует топ-менеджера CNBC.





Канлифф подчеркивает, что главная опасность криптовалюты для финансовой системы и ее стабильности — отсутствие внутренней стоимости и чрезмерная волатильность.





Обеспокоен эксперт и тем, что криптомир все активнее подключается к традиционной финансовой системе.





Ранее в мае управляющий Банка Англии Эндрю Бейл также заявлял, что инвесторы криптовалюты должны быть готовы потерять все свои деньги из-за отсутствия у активов «внутренней стоимости».