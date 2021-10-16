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Банк Англии: криптоваалюты приведут мир к финансовому кризису

Криптовалюты и их бесконтрольный рост станут причиной мирового финансового кризиса, считает замруководителя Банка Англии Джон Канлифф. Эксперт прогнозирует, что его последствия и масштабы будут сравнимы с кризисом 2008 года, когда в США схлопнулся ипотечный пузырь.


По мнению Канлиффа, рынок криптовалюты за последние пять лет вырос почти в 200 раз, т. е. с $16 млрд до $2,3 трлн. Это сопоставимо с ростом в 2007–2008 годах на американском рынке ипотеки, обвал которого привел к мировому финансовому кризису.

Если в финансовой системе что-либо начинает расти очень быстро и в нерегулируемом пространстве, органы финансовой стабильности должны обратить на это внимание», —  цитирует топ-менеджера CNBC.

Канлифф подчеркивает, что главная опасность криптовалюты для финансовой системы и ее стабильности — отсутствие внутренней стоимости и чрезмерная волатильность.

Обеспокоен эксперт и тем, что криптомир все активнее подключается к традиционной финансовой системе.

Ранее в мае управляющий Банка Англии Эндрю Бейл также заявлял, что инвесторы криптовалюты должны быть готовы потерять все свои деньги из-за отсутствия у активов «внутренней стоимости».

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