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Областные филиалы Нацбанка Беларуси будут упразднены

С 1 марта 2022 года упраздняются главные управления по областям Национального банка РБ, следует из указа №392 от 15 октября 2021 года.



«В целях дальнейшей оптимизации структуры Национального банка и его штатной численности… Данное решение обусловлено значительным сокращением реализуемых главными управлениями банка функций», - говорится в официальном комментарии к указу.

Выполнение оставшихся функций будет возложено на структурные подразделения центрального аппарата Национального банка без увеличения их штатной численности.
"Белорусский партизан"
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