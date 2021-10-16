







«В целях дальнейшей оптимизации структуры Национального банка и его штатной численности… Данное решение обусловлено значительным сокращением реализуемых главными управлениями банка функций», - говорится в официальном комментарии к указу.





Выполнение оставшихся функций будет возложено на структурные подразделения центрального аппарата Национального банка без увеличения их штатной численности.