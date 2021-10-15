Новые данные по золотовалютным резервам страны в сентябре очень сложно отличить от тех, что были в августе. Все показатели изменений исчисляются десятыми и сотыми процента. О чем говорит такая стабильность, объяснил «Кошт урада», пишет thinktanks.by





Напомним, что ЗВР Беларуси сейчас можно поделить на три основных составляющих: первая — непосредственно золото и другие драгоценные металлы, вторая — иностранная валюта и третья — «подушка безопасности», полученная в виде денег, которые выделил МВФ в качестве помощи для смягчения последствий от пандемии — SDR (Special drawing rights).





SDR — удобная валюта для того, чтобы гасить кредиты МВФ, но у нас таких кредитов нет. С другими кредитами SDR расплачиваться сложно. Большой вопрос, согласится ли, например, Россия принять эту валюту в счет погашения наших долгов. И на заводе в виде SDR зарплату не выдашь. Эти деньги — конвертируемый актив для стран, которые не живут под санкциями и не являются на многих рынках persona non grata.





«Прошел месяц, и все как-то начинают забывать о миллиарде SDR, доставшемся от МВФ. Он никуда не был продан, долги им не погасили, зарплату им не раздали. Оказалось, что реально красивая цифра пока — просто цифра. Она лежит на счету, но не видно, чтобы ее спешили как-то использовать», - отмечают аналитики.





Насчет золота все понятно: мы ничего не продавали, ничего не покупали — изменения скорее похожи на колебания мировых цен на золото.





А что по валюте? Ее осталось столько же. И это при том, что в сентябре мы погасили долги по внешним и внутренним обязательствам на 240 млн долларов. Значит, были и валютные поступления в ЗВР.





Поступили эти деньги, скорее всего, в виде валюты, которую сдает население. Получается выигрышная ситуация: курс доллара держится стабильно низким, население, у которого падают доходы, вынуждено нести в обменники свои сбережения. Эта валюта попадает в резервы государства и после идет на оплату долгов. Одновременно с этим такая ситуация позволяет Нацбанку приобретать валюту по низкой цене.





«Элегантно, дуплетом, убито сразу два зайца. Пострадавшими в этой ситуации можно считать только людей, у которых тают заначки», - подчеркивают эксперты.





Отсутствие движения по ЗВР показывает, каким образом Национальный банк справляется с текущей непростой ситуацией. На данный момент он скупает дешевую валюту, не может подобраться к SDR и придерживает золото. Одним словом — затаился, и очень осторожно ждет развития событий.



