В Европу же можно будет слетать без дозаправок туда и обратно.





Таким запасом полета сегодня не удивишь, но самолет Honda меньше конкурентов, экономичнее, легче и, вероятно, будет дешевле.





Внешне он имеет много общего со стандартным HondaJet. Например, у них одинаковые опоры двигателя - над крылом. Но новинка больше и быстрее.









Компания не стала раскрывать подробности строения двигателей, но заявила, что этот самолет не только будет летать быстрее и выше, но и на 20% экономичнее.





Салон самолета HondaJet 2600 имеет три варианта исполнения: восемь пассажирских кресел (четыре обращены вперед и четыре развернуты назад), два кресла и вариант с четырьмя обычными креслами и большим диваном.





Также можно заказать салон для 10 пассажиров (при одном пилоте) или 9 пассажиров (при двух членах экипажа). Управлять самолетом сможет всего один пилот благодаря высокой степени автоматизации.