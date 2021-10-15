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Видеофакт: Honda представила реактивный самолет, способный долететь в Европу без дозаправок туда и обратно

HondaJet-2600 дебютировал в Лас-Вегасе. Это бизнес-самолет с очень большой дальностью полета, способный пересечь США без дозаправок или долететь, не приземляясь, от Москвы до Нью-Дели или Улан-Батора.

 В Европу же можно будет слетать без дозаправок туда и обратно.

Таким запасом полета сегодня не удивишь, но самолет Honda меньше конкурентов, экономичнее, легче и, вероятно, будет дешевле.

Внешне он имеет много общего со стандартным HondaJet. Например, у них одинаковые опоры двигателя - над крылом. Но новинка больше и быстрее.


Компания не стала раскрывать подробности строения двигателей, но заявила, что этот самолет не только будет летать быстрее и выше, но и на 20% экономичнее.

Салон самолета HondaJet 2600 имеет три варианта исполнения: восемь пассажирских кресел (четыре обращены вперед и четыре развернуты назад), два кресла и вариант с четырьмя обычными креслами и большим диваном.

Также можно заказать салон для 10 пассажиров (при одном пилоте) или 9 пассажиров (при двух членах экипажа). Управлять самолетом сможет всего один пилот благодаря высокой степени автоматизации.
zr.ru
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