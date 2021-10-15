Магазин, Комаровка или интернет: где дешевле купить овощи и фрукты

Если кого-то неделю назад удивили огурцы по 7 рублей, Комаровка не останавливается на достигнутом и предлагает этот овощ уже по 15 рублей.

Корреспондент Sputnik сходил на Комаровский рынок, в магазины по соседству и пошерстил в интернет, чтобы сравнить цены на овощи и фрукты. Зачастую вопрос не в цене, а во внешнем виде, необходимом объеме, возможности оперативной покупки и доставки на дом.

Рекордный рекорд

На Комаровке можно найти огурцы за 5, 10 и 15 рублей. Но интересно, что есть и предложение из Брестской области по 3,49, правда, четверка на ценнике четко выведена поверх девятки. Недолго нужно ходить, чтобы наткнуться на помидоры за 2,20 – с первого взгляда неплохих для такой цены.





В магазинах ценники сопоставимые (от 4,50 до 5), а вот ассортимент иногда оставляет желать лучшего. "Комаровские" огурцы и помидоры выигрывают по виду и степени "домашности", по сути, можно брать не глядя, чего не скажешь о продуктовых ретейлерах.

На площадке интернет-объявлений предложений по овощам относительно немного, хотя есть варианты огурцов по 1,30 и помидоров по 2,50, но от 5 кило и планировать салат, соответственно, нужно заранее.





Цены на помидоры на рынке - вполне демократичные - Sputnik Беларусь, 1920, 15.10.2021

Картошки много не бывает

С наличием интернета сезонные ярмарки потеряли ту значимость, которая была раньше. Ходовые овощи теперь можно заказать онлайн и не ждать осени и выходных. Единственный нюанс, что брать нужно не менее одной сетки, в которой может быть 36-40 кило картофеля – не вопрос для семьи из 3-4 человек.





Белорусский картофель можно купить на рынке за 1,19 рубля - Sputnik Беларусь, 1920, 15.10.2021





Цена онлайн, как и на ярмарке, варьируется от 1,10 до 1,30 за килограмм и может быть ниже рубля, только если речь идет о значительных объемах.

Морковь, свеклу, капусту, лук отдают по рублю при заказе от 5 кило. Нюанс в том, что оценить весь товар сразу не получится, и могут быть сюрпризы, особенно если овощи пролежат на складе больше, чем нужно.

Кроме того, как правило, речь идет о доставке к подъезду (в некоторых случаях к лифту).

На Комаровке самая популярная стоимость "второго хлеба" – 1,80 рубля и остается только определиться с конкретным сортом. При желании можно найти и оптовые цены, а с ними и вопросы, что будет внутри этой картошки.

Рынок предпочтительнее для любителей исключительно сезонных овощей: репы, редьки и ее азиатского брата – дайкона.





Магазин приходит на выручку, когда рынки уже закрыты, овощей нужно немного и вы любите выбирать своими руками, не считая уже фасованного картофеля. Цена картошки в эти дни варьируется от 1,43 до 2 рублей. Килограмм моркови в одном из продуктовых реттейлеров обойдется в 1,14, репчатого лука и капусты – в 1,21, свеклы – в 85 копеек.

Мандарины из Турции

Ситуация с фруктами на Комаровке за неделю глобально не изменилась. Виноград "Султан" (без косточек) местами "сбросил" еще 30 копеек и теперь стоит 4,50, в одном из сетевых магазинов он уже долгое время предлагается за 4,99.

Ассортимент хурмы на рынке по-прежнему ограничен корольком и "ромашкой" с теми же ценами. В магазине шоколадная дороже (6,99) и не такая красивая.





На Комаровке появились турецкие мандарины, со слов продавца, похожие на абхазские. Они заметно выигрывают по цене (4,50) у южноафриканских (7,50 –8). Последние держатся, как и апельсины из ЮАР (5,99), которым на пятки наступают испанские и магазинные из той же Африки (5,50).





В интернете цитрусовых нет. Как и винограда небелорусского происхождения. "Изабелла" – на любителя. По оценкам, он может составить конкуренцию турецким и молдавским сортам разве что в закатке компотов. Но интересно, что на ресурсах с объявлениями есть предложения классического отечественного сорта как по рублю, так и по 4.



