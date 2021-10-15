Сеть «Санта» продолжает экспансию в Минске – занимает старые универсамы
Она занимает один за другим универсамы, открытые в спальных районах еще в советские времена. Например, новый магазин открылся в «Чкаловском» на Воронянского.
Скоро откроются точки в универсамах в районе улицы Малинина в Серебрянке и на Богдановича (недалеко от площади Бангалор). Сама сеть сообщает, что в целом по стране у нее свыше 210 розничных магазинов, и больше всего их в Бресте и Минске.
Торговый реестр показывает 226 точек. Они записаны на компанию «Санта Ритейл». Часть магазинов ранее входила в сеть «Рублевский», которая сейчас полностью поглощена «Сантой».
19:24 15/10/2021
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