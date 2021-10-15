



Скоро откроются точки в универсамах в районе улицы Малинина в Серебрянке и на Богдановича (недалеко от площади Бангалор). Сама сеть сообщает, что в целом по стране у нее свыше 210 розничных магазинов, и больше всего их в Бресте и Минске.





Торговый реестр показывает 226 точек. Они записаны на компанию «Санта Ритейл». Часть магазинов ранее входила в сеть «Рублевский», которая сейчас полностью поглощена «Сантой».



