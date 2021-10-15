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Россия запретила ввоз беларуской молочки одному из крупнейших поставщиков

Россельхознадзор запрещает ввозить в Россию творог с витебского предприятия «Молоко» с 18 октября.

Это связано «с выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС».

Sputnik.by отмечает, что витебское предприятие – один из крупнейших поставщиков молочных изделий в Россию. Выручка «Молока» за 2020 год, по данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), составила 64 миллиона долларов. В рейтинге 20 белорусских производителей молока компания находится на 14 месте.
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