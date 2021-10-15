Лукашенко пытается стабилизировать финансовое состояние организаций
Подписан соответствующий указ
Александр Лукашенко 15 октября подписал Указ № 391 «О стабилизации финансового состояния организаций».
«Указ подписан для оптимизации долговой нагрузки предприятий реального сектора экономики в условиях пандемии, а также в целях повышения эффективности их работы в сложных экономических условиях», - информирует его пресс-служба.
В частности, как отмечается в сообщении, документ расширяет полномочия ОАО «Агентство по управлению активами»: теперь его деятельность будет распространяться на все предприятия реального сектора экономики.
14:21 15/10/2021
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