Александр Лукашенко 15 октября подписал Указ № 391 «О стабилизации финансового состояния организаций».





«Указ подписан для оптимизации долговой нагрузки предприятий реального сектора экономики в условиях пандемии, а также в целях повышения эффективности их работы в сложных экономических условиях», - информирует его пресс-служба.





В частности, как отмечается в сообщении, документ расширяет полномочия ОАО «Агентство по управлению активами»: теперь его деятельность будет распространяться на все предприятия реального сектора экономики.