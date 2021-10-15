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Казна совсем пуста? Безработному насчитали налог на несуществующий доход

Сергей Лешкевич живёт в деревне Рубель Столинского района. Он безработный. В собственности не имеет даже велосипеда. Но ему насчитали подоходный налог больше тысячи рублей.

Казна совсем пуста? Безработному насчитали налог на несуществующий доход
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Как и тысячи его земляков, Сергей выращивает овощи, собирает клюкву в болоте, продаёт оптовикам и так зарабатывает на хлеб. Дома своего у него нет, проживает в бабушкином, машиной, мотоциклом, велосипедом также не разжился. 

В июле 2020 года инспекция по налогам и сборам по Столинскому району потребовала от Сергея представить декларацию о доходах за 2020 и 2021 годы. Налоговики посчитали, что, по имеющимся у них сведениям, за семь лет, то есть, со дня совершеннолетия,  предварительная сумма превышения стоимости принадлежащего ему имущества и расходов над доходами составила 13 940, 59 рубля. 

– Никто ко мне не приезжал, имущество моё не оценивал, – рассказывает Сергей. – Просто посчитали минимальный бюджет прожиточного минимума за семь лет. Раз выжил, с голоду не умер, значит, имел такой доход. Поначалу мне было смешно, не мог поверить, что такое возможно. Советовался с адвокатом, он тоже удивлён. В его юридической практике похожих случаев прежде не было. Это что-то новенькое…

– Объяснял инспектору, что выращивал огурцы и сдавал их на оптовом рынке. Выращивание сельхозпродукции на приусадебном участке налогом не облагается. Собирал клюкву в болоте и сдавал оптовикам прямо на выходе из болота. А мне в ответ – предъяви справку, что это действительно так и было. Кому сдавал, когда, сколько и по какой цене… Нет справки – плати подоходный налог.

Сегодня Сергею Лешкевичу уже не до смеха. В октябре он получил акт камеральной проверки соответствия расходов и доходов физического лица. По уточнённым данным,  превышение расходов над доходами составило 6983,83 рубля. С этой суммы ему предписано в 30-дневный срок заплатить государству подоходный налог по ставке 16%  –1117, 47 рубля.

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Сергей считает, что это только начало. 

– Наверное, я не последний безработный в Столинском районе, чьи доходы и расходы посчитали в налоговой инспекции. И если с меня, не имеющего в собственности ничего, кроме SIM-карточки к мобильному телефону, требуют уплатить такую сумму с несуществующего дохода, то что тут говорить о тех, кто за счёт выращивания сельхозпродукции и сбора дикоросов строит дома, покупает новую мебель, автомобили. 

У них тоже нет справок, кому, по какой цене и сколько продукции сдавали…
Павел Куницкий, media-polesye.by
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