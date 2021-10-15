Сегодня корзина валют подешевела на 0,40%, а за текущую неделю на 0,47%.





Курс доллара обвалился на 0,0183 BYN до 2,4512 BYN/USD. Доллар активно дешевеет уже второй день на общую сумму 0,0252 BYN и опускается до минимума за 434 дня (чуть более 14 месяцев).





Объём торгов долларом на бирже сегодня подскочил до $48,8 млн. — максимума почти за три месяца.





Курс евро рухнул на 0,0218 BYN до 2,8432 BYN/EUR и оказался на минимуме за 443 дня (14,5 месяцев), хотя ещё вчера он был на максимуме за 7 дней.





Курс российского рубля снизился лишь на 0,0005 BYN до 3,4397 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей в конце недели опустилась до минимума за 18 дней.





Итоги недели 11 - 15 октября 2021 на валютном рынке Беларуси

Уже вторую неделю подряд белорусский рубль укрепляется сразу ко всем валютам. Доллар и евро подешевели уже не так сильно, как неделей ранее, но их курсы откатились ниже минимума за 1 год и два месяца:





курс доллара −0,0263 BYN (−1,06%);

курс евро −0,0171 BYN (−0,60%);

курс российского рубля −0,0015 BYN (−0,04%);

корзина валют −0,47%.





Московская биржа

Российский рубль уверенно дорожает к доллару и евро на торгах в Москве. За полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара упал на 55 копеек до 71,2371 RUB/USD.





Напомним, что на 12 октября был установлен минимальный курс доллара за последние 14,5 месяцев.





Средневзвешенный курс евро обвалился на 60 копеек до 82,73 RUB/EUR. Всего пару дней назад евро находился на минимуме за 15 месяцев.