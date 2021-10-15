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А вы знали? Беларусь – на пятом месте в мире по производству ржи

Однако в экспорте белорусского продовольствия рожь занимает скромное место.

Основу экспорта составляет молочка, картофель и мясо. Подавляющий объем поставок за рубеж направляется в Россию.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Беларусь по объему производства (в физическом выражении) ржи находится на 5 месте в мире, гречихи – на 10 месте, картофеля – на 11, сахарной свеклы – на 14-м.

В регионе СНГ Беларусь лидирует по производству на душу населения картофеля (в 2020 году – 558 килограммов), свеклы сахарной (428 килограммов), мяса (137 килограммов), молока (828 килограммов). Страна входит в пятерку лидеров по среднедушевому производству зерна (935 килограммов), сообщает Белстат.

В январе – августе текущего года производство продуктов питания, напитков и табачных изделий выросло на 2,3% к аналогичному периоду 2020 года. Поставки за рубеж продовольственных товаров увеличились на 8,4% Большая часть продовольствия (почти 80%) уходит в Россию.  

Во всем объеме продовольственного экспорта почти половину занимает молоко и молочная продукция.
Источник: thinktanks.by
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