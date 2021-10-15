Основу экспорта составляет молочка, картофель и мясо. Подавляющий объем поставок за рубеж направляется в Россию.





По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Беларусь по объему производства (в физическом выражении) ржи находится на 5 месте в мире, гречихи – на 10 месте, картофеля – на 11, сахарной свеклы – на 14-м.





В регионе СНГ Беларусь лидирует по производству на душу населения картофеля (в 2020 году – 558 килограммов), свеклы сахарной (428 килограммов), мяса (137 килограммов), молока (828 килограммов). Страна входит в пятерку лидеров по среднедушевому производству зерна (935 килограммов), сообщает Белстат.





В январе – августе текущего года производство продуктов питания, напитков и табачных изделий выросло на 2,3% к аналогичному периоду 2020 года. Поставки за рубеж продовольственных товаров увеличились на 8,4% Большая часть продовольствия (почти 80%) уходит в Россию.





Во всем объеме продовольственного экспорта почти половину занимает молоко и молочная продукция.