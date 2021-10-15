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Новое ЧП на Беларуськалии: пострадали четверо рабочих

Днем 14 октября при доставлении работников рудника 1РУ ОАО "Беларуськалий" на смену произошло столкновение транспортной шахтной машины со стенкой горной выработки.

В результате происшествия травмированы четверо работников. Двое госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших нет. 

Автомобиль получил механические повреждения.

По данному факту Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования работников
Источник: belta.by
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