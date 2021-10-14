Минус два завода. Как меняется количество занятых в экономике
Только с лета прошлого года Барановичи потеряли почти 1200 работников. За пять лет потери перевалили за 3000.
По последним данным Белстата за январь-июль 2021 года, в экономике Барановичей было занято 70070 человек. В январе-июле 2020 года эта цифра составляла 71259 человек, сообщает intex-press.by
То есть только за год только один город лишился 1189 работников – это примерно как «Торгмаш» и БААЗ вместе взятые!
Тенденция сокращения числа занятых в экономике, судя по цифрам статистики, наблюдается в городе с 2015 года.
А за последние пять лет Барановичи потеряли около 3,6 тысячи работников, что примерно равняется общей численности сотрудников таких гигантов, как авиазавод и БПХО, плюс еще одно небольшое предприятие.
И это речь идет лишь об одном, хоть и достаточно крупном городе. А сейчас попробуйте представить ситуацию в масштабах целой страны...
11:44 15/10/2021
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