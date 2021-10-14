По последним данным Белстата за январь-июль 2021 года, в экономике Барановичей было занято 70070 человек. В январе-июле 2020 года эта цифра составляла 71259 человек, сообщает intex-press.by





То есть только за год только один город лишился 1189 работников – это примерно как «Торгмаш» и БААЗ вместе взятые!





Тенденция сокращения числа занятых в экономике, судя по цифрам статистики, наблюдается в городе с 2015 года.





А за последние пять лет Барановичи потеряли около 3,6 тысячи работников, что примерно равняется общей численности сотрудников таких гигантов, как авиазавод и БПХО, плюс еще одно небольшое предприятие.





И это речь идет лишь об одном, хоть и достаточно крупном городе. А сейчас попробуйте представить ситуацию в масштабах целой страны...



































