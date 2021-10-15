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Миллионера приговорили к пожизненному заключению - в убийстве он случайно признался сам

Суд Лос-Анджелеса приговорил к пожизненному заключению американского миллионера Роберта Дерста по обвинению в убийстве его близкой знакомой Сьюзан Берман в 2000 году, пишет The New York Times.

Ранее в сентябре коллегия присяжных сочла доказанной вину 78-летнего Дерста в преступлении. По версии жюри, миллионер убил Берман, поскольку она могла рассказать полиции о причастности Дерста к исчезновению его супруги в 1982 году. 

Дерста подозревали в убийстве жены, но из-за недостатка доказательств не предъявили обвинений.

Уголовное дело об убийстве Сьюзан Берман было заведено после выхода в 2015 году документального сериала «Проклятие» («The Jinx») о жизни Роберта Дерста. 

Во время съемок миллионер случайно признался в преступлении. После окончания одной из бесед с журналистом он вышел в туалет и начал вслух разговаривать сам с собой — хотя в это время с него еще не сняли микрофон. 

«Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно», — в частности, произнес Дерст. 

Съемочная группа отнесла эту запись в полицию вместе с другими собранными во время работы над сериалом уликами.
Источник: meduza.io
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