Ранее в сентябре коллегия присяжных сочла доказанной вину 78-летнего Дерста в преступлении. По версии жюри, миллионер убил Берман, поскольку она могла рассказать полиции о причастности Дерста к исчезновению его супруги в 1982 году.





Дерста подозревали в убийстве жены, но из-за недостатка доказательств не предъявили обвинений.





Уголовное дело об убийстве Сьюзан Берман было заведено после выхода в 2015 году документального сериала «Проклятие» («The Jinx») о жизни Роберта Дерста.





Во время съемок миллионер случайно признался в преступлении. После окончания одной из бесед с журналистом он вышел в туалет и начал вслух разговаривать сам с собой — хотя в это время с него еще не сняли микрофон.





«Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно», — в частности, произнес Дерст.





Съемочная группа отнесла эту запись в полицию вместе с другими собранными во время работы над сериалом уликами.