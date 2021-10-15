А позже, уже на этой неделе, рядом экспертов были высказаны предположения о грядущем вскоре ужесточении денежно-кредитной политики ФРС США и последующем укреплении доллара. Мол, ронять курс доллара и выходить из долларовых активов никому в мире невыгодно.





Михаилу Грачеву с вопросом: что сегодня происходит с долларом, и те угрозы для американской валюты, о которых спорят эксперты, реальные или мнимые? Так падать или расти будет доллар дальше? Чтобы не рассуждать всуе, как известный одессит о раках: «Вот и выбирай – по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня», Мyfin.by обратился к финансовому консультантус вопросом: что сегодня происходит с долларом, и те угрозы для американской валюты, о которых спорят эксперты, реальные или мнимые?





Что формирует погоду на рынке

– Надо прежде всего понять суть текущей монетарной политики Федеральной резервной системы США, – отметил в комментарии Myfin.by финансовый консультант Михаил Грачев. – Дело в том. что при всех других обстоятельствах доллар США на сегодняшний день остается основной мировой резервной валютой.





И есть иная ипостась финансового рынка – это государственные долговые обязательства США, или трежерис (казначейские облигации США). Соотношение спроса между одним активом и другим и формирует погоду, или настроение, на финансовом рынке.





Когда ключевые ставки ФРС низкие или очень низкие и, соответственно, государственный долг торгуется по низким ставкам, то в этот момент появляется спрос на какие-то иные активы, которые находятся вне ведения ФРС США, на так называемых развитых рынках.





Это могут быть долговые обязательства, как вариант, Российской Федерации, это могут быть другие мировые валюты. То есть, те активы, где доход более высокий.





Но когда по тем или иным обстоятельствам ФРС начинает поднимать свою ключевую ставку (ставку рефинансирования), соответственно, в этот момент растет и доходность государственных облигаций.





Начинает возрастать интерес к доллару США, как основной резервной валюте. Все перекладываются в доллар США, покупают его и ждут лучших времен.





Экономика США растет, однако ускоряется инфляция

И вот, похоже, что мы на пороге того, что не сегодня – завтра Федеральная резервная система примет решение об изменении ставки рефинансирования. На текущий момент ключевая ставка в США 0,25%.





Напомним, что ставка была обнулена в разгар мировой пандемии для того, чтобы деньги привлекались на выгодных условиях в американскую экономику. То, что американцы хотели, они и получили – экономика США сейчас растет, рост ВВП составляет около 6,5%-7%.





Но параллельно с этим, как реакция рынка, в Америке существенно выросла инфляция. И последние данные за сентябрь по росту цен – это 5,4% (до этого было 5,3%). В ФРС, видя эту высокую инфляцию, говорили, что это временное явление, но сентябрь подтверждает то, что, возможно, все-таки это явление не временное.





И ФРС может среагировать таким образом: пока отказаться от намерения поднимать ставку, которое исходило из предположения о временном характере инфляции, и отложить решение о повышении ставки.





После публикации данных в минувшую среду об ускорении инфляции до 5,4%, интерес к доллару резко упал. Это проявилось в том, что на внебиржевом рынке Forex евро оттолкнулся от отметки 1,1525 и повысился уже в первой половине четверга до 1,1617 доллара. А золото вернулось в район почти 1800 долларов за унцию. Проявляется интерес к другим активам, кроме долларов.





Что в итоге?

Точка в этом процессе будет поставлена в начале ноября. Предварительно на 3 ноября запланировано ближайшее заседание ФРС США и вот в зависимости от того, какая там будет риторика, мы сможем более конкретно оценивать, какими будут изменения курса доллара до конца года.





Подтвердят ли в США свое желание начать сворачивать политику монетарного стимулирования, пока трудно однозначно предсказать. Но текущая инфляция говорит о том, что, может быть, они это дело пока отложат. Пока что много аргументов и «за», и «против», так что сейчас ситуация пока что равновесная.