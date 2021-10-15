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Курс биткоина снова взлетел

Биткоин снова дорожает, его стоимость подскочила на 5% - почти до 60 тысяч долларов. Вторая в мире криптовалюта, эфириум, подорожала на 7,5% и сейчас стоит почти 4 тысячи долларов.




Сегодня курс первой криптовалюты в мире - биткоина - соответствовал 57,9 тысячам долларов. В четверг, 14 октября, валюта стремительно выросла на 5%. Стоимость второй в мире криптовалюты - эфириума - составил 3,8 тысячи долларов. Она выросла на 7,5%.

Напомним, инвесторы посчитали, что эфириум в ближайшее время может обойти биткоин. Правда, есть условие - цена эфириума при этом должна составить 8,5 тысячи долларов. Для этого ему придется подорожать на 138 %. Еще одно условие - сам биткоин при этом не должен расти в цене. Таким образом, пока такой сценарий не грозит владельцам первой в мире криптовалюты.

По разным прогнозам, биткоин к концу года может как падать, так и расти. Одни эксперты пророчат ему рост до 100 тысяч долларов, другие, более скептически настроенные, говорят, что он продолжит падать. А некоторые и вовсе убеждены, что криптовалюта может прекратить своё существование. Но пока биткоин остается уверенным лидером криптовалют.
"Белорусский партизан"
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