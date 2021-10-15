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Свои тайны унес с собой? От последствий COVID-19 умер некогда известный бизнесмен Юрий Даньков

Умер бизнесмен Юрий Даньков, бывший владелец пафосного "Dankoff-клуба" в Минске.

Свои тайны унес с собой? От последствий COVID-19 умер некогда известный бизнесмен Юрий Даньков
Как стало известно @euroradio, это произошло в Гомеле. Причиной смерти стали последствия COVID-19.

В 1990-е Даньков основал клуб, вокруг которого крутилась ночная жизнь Минска. Потом стал депутатом Мингорсовета, в 2001 году участвовал в президентских выборах.

В 2012-м бизнесмена осудили на 8 лет лишения свободы. В деле было 7 статей: уклонение от уплаты налогов, вовлечение в проституцию, подделка документов... 

Даньков отсидел 7 лет. Выйдя, дал несколько интервью. но своих главных тайн, кажется, так никому и не рассказал.
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