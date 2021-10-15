Как стало известно @euroradio , это произошло в Гомеле. Причиной смерти стали последствия COVID-19.





В 1990-е Даньков основал клуб, вокруг которого крутилась ночная жизнь Минска. Потом стал депутатом Мингорсовета, в 2001 году участвовал в президентских выборах.





В 2012-м бизнесмена осудили на 8 лет лишения свободы. В деле было 7 статей: уклонение от уплаты налогов, вовлечение в проституцию, подделка документов...





Даньков отсидел 7 лет. Выйдя, дал несколько интервью. но своих главных тайн, кажется, так никому и не рассказал.