Свои тайны унес с собой? От последствий COVID-19 умер некогда известный бизнесмен Юрий Даньков
Умер бизнесмен Юрий Даньков, бывший владелец пафосного "Dankoff-клуба" в Минске.
Как стало известно @euroradio, это произошло в Гомеле. Причиной смерти стали последствия COVID-19.
В 1990-е Даньков основал клуб, вокруг которого крутилась ночная жизнь Минска. Потом стал депутатом Мингорсовета, в 2001 году участвовал в президентских выборах.
В 2012-м бизнесмена осудили на 8 лет лишения свободы. В деле было 7 статей: уклонение от уплаты налогов, вовлечение в проституцию, подделка документов...
Даньков отсидел 7 лет. Выйдя, дал несколько интервью. но своих главных тайн, кажется, так никому и не рассказал.
10:02 15/10/2021
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