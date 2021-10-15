+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

За месяц в белорусскую экономику "досыпали" более 880 млн рублей

За месяц в белорусскую экономику "досыпали" более 880 млн рублей. Рублевая денежная масса за сентябрь выросла на 3,9%, сообщает Нацбанк.

В белорусской экономике в этом году все больше "рекордных" цифр​


Широкая денежная масса (это наличные деньги в обороте и средства на счетах в банках) за тот же месяц выросла на 1,1 млрд рублей (на 2,3%, в августе было 2,2%) — до 50,8 млрд рублей. Это может означать, пишет Еврорадио, что для властей Беларуси рост ВВП сейчас более важен, чем сдерживание цен.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]