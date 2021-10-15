За месяц в белорусскую экономику "досыпали" более 880 млн рублей
За месяц в белорусскую экономику "досыпали" более 880 млн рублей. Рублевая денежная масса за сентябрь выросла на 3,9%, сообщает Нацбанк.
В белорусской экономике в этом году все больше "рекордных" цифр
Широкая денежная масса (это наличные деньги в обороте и средства на счетах в банках) за тот же месяц выросла на 1,1 млрд рублей (на 2,3%, в августе было 2,2%) — до 50,8 млрд рублей. Это может означать, пишет Еврорадио, что для властей Беларуси рост ВВП сейчас более важен, чем сдерживание цен.
09:38 15/10/2021
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