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Ikea прогнозирует, что дефицит товаров из-за кризиса цепочки поставок продлится до середины 2022 года

Шведская сеть товаров для дома IKEA предсказывает сохранение дефицита в своих магазинах до августа 2022 года. Из-за контейнерного кризиса в глобальной логистике компания будет сохранять доставку в сеть только самых популярных товаров.



Главный исполнительный директор Inter IKEA Джон Абрахамссон Ринг в интервью признал, что компании, скорее всего, «не выбраться из чащи в текущем финансовом году», пишет Оfficelife.media. Фаза дефицита продлится до августа следующего года, предположил он.

Компания доступными средствами борется с кризисом в цепях логистики, в том числе арендуя контейнеры и находя альтернативные маршруты поставок.
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