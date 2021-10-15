Ikea прогнозирует, что дефицит товаров из-за кризиса цепочки поставок продлится до середины 2022 года

Шведская сеть товаров для дома IKEA предсказывает сохранение дефицита в своих магазинах до августа 2022 года. Из-за контейнерного кризиса в глобальной логистике компания будет сохранять доставку в сеть только самых популярных товаров.